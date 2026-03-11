قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صواريخ ومسيرات إيرانية تخترق الأجواء الإماراتية.. ونداء هام من السلطات
وزير الصحة يوجه بخطة استثمارية طموحة لتطوير المنظومة الصحية بالعام المالي 2026/2027
التهجد كم ركعة ؟ .. وكيفية أدائها في المنزل
الحبس سنة وغرامة 200 جنيه عقوبة التعامل ببطاقتي رقم قومي
خبير عسكري: الرد الإيراني على أمريكا يستهدف الضغط الاقتصادي وأسعار الطاقة
الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل
خلي بالكوا.. الأرصاد تحذر من طقس متقلب وأمطار ورياح فى هذا الموعد
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 76 ألف سلة غذائية و 18 ألف قطعة ملابس إلى غزة
غبور 7 ناقلات نفط مضيق هرمز منذ 8 مارس بينها 5 سفن مرتبطة بشحنات إيرانية
تعاون مصري ياباني لتطوير الرعاية الصحية وتحسين تجربة المرضى بالمستشفيات
الزراعة: تكثيف الجولات الميدانية لضمان انتظام صرف الأسمدة المدعمة للفلاحين
الرئيس الإيراني: لا ننوي الدخول في صراع مع دول المنطقة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

أخبار التوك شو| إعلان رسمي من التموين عن الخبز المدعم وسيناريوهات الإنزال الأمريكي البري في إيران

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
عادل نصار

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

تحريك الوقود | أحمد موسى : مافيش حد هيبقى مبسوط بارتفاع أسعار أي سلعة

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لمّح لقرار تحريك أسعار الوقود منذ حلقة أمس وطالب المواطنين بالانتباه للمسارات المقبلة، مضيفا أن رئيس الوزراء عقد مؤتمر صحفي لكشف تفاصيل تحريك أسعار الوقود.

بكاء وسخرية وهجوم | دينا تنطق الشهادتين في رامز ليفل الوحش .. ماذا حدث؟

وقعت الراقصة الإستعراضية دينا، ضحية مقلب رامز ليفل الوحش، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الثلاثاء.

مخطط إسرائيل الكبرى.. أحمد موسى للمصريين: ماتسمحوش لحد يستغل هذا الأمر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن توقف حرب إيران سيدفع الأسعار للاستقرار، معلقا: 100 مليون مصري قد يتأثر من الحرب، ودول الحرب لم تتأثر لأنها دول منتجة، ولكن نحن دولة مستوردة.

جمال سليمان : الصورة المثالية "الكيوت" لإسرائيل تنهار تدريجيًا

تحدث الفنان جمال سليمان، عن التطورات التي شهدها المشهد الدولي بعد حرب غزة، مؤكدًا أن صورة إسرائيل لم تعد كما كان يراها العالم سابقًا، قائلًا: "بعد غزة، إسرائيل لم تعد بنظر العالم الدولة "الكيوت" الديمقراطية اللطيفة التابعة لحقوق الإنسان في الشرق، النظرة تغيرت بشكل كبير مع فترة نتنياهو".

وأضاف جمال سليمان، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، عبر شاشة "النهار"، : "شعوب العالم، الأكاديميون، والصحفيون حتى كبار الصحفيين الذين كانوا من أكبر المؤيدين لإسرائيل اليوم لا يستطيعون إلا أن ينتقدوها، وأرى أن هذا تحول كبير جدًا في صورة إسرائيل في نظر العالم الحر والديمقراطي الذي كان يتعاطف معها".

ساعة الفطار| هاني النحاس يهدي رب أسرة سائق توك توك بوكس رمضان

أجرى الإعلامي هاني النحاس، فقرة في برنامجه ساعة الفطار، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، جولة، في الشوارع المصرية والافطار مع المواطنين.

التنمية المحلية: لصق التعريفة الجديدة للمواصلات على الزجاج الأمامي لسيارات نقل الركاب

أكد  خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، ان وزيرة التنمية المحلية والبيئة تابعت الإجراءات التي تم اتخاذها لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لجميع المواصلات العامة.

بعد زيادة البنزين | إعلان رسمي من التموين عن الخبز المدعم

أكد عبد الباسط عبد النعيم مدير مديرية التموين بالقاهرة، أنه عقب تحريك أسعار المحروقات عكفت المديرية على متابعة حركة البيع في منافذ بيع الخبز المدعم.

سيناريوهات الإنزال الأمريكي البري في إيران| معدلات النجاح والفشل

كشف الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، أنه لو هناك إمكانية لفتح حديث وتفاوض بين إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية ما كانت لتأتي بمجتى مرشدًا وإنما كان سيتم اختيار أحد الأصوليين التقليديين.

التوك شو أحمد موسى أسعار الوقود التنمية المحلية الدكتور أحمد لاشين

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب
موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب
موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

قفطان أنيق.. كندة علوش تبهر متابعيها بظهورها

كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش

وزيرة التضامن الاجتماعي تزور مركز كفالة الأورمان وتتابع خدمات رعاية الأطفال

وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان
وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان
وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم
سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم
سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

