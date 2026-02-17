قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزينة قد تطفئ فرحتك.. عقوبات صارمة تنتظر سارقي الكهرباء في رمضان
السعودية وقطر تعلنان غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
غدا أول أيام شهر رمضان لعام 1447 هجريا في السعودية
15 دقيقة سلبية .. الزمالك يهدر هدفين وسيراميكا كليوباترا يرد
إلغاء فارق الأهداف .. قرارات عاجلة في اتحاد الكرة
الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
الإمارات: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك
رؤية هلال رمضان 2026.. ردد أفضل دعاء لاستقبال شهر الصيام
إعلام إسرائيلي: تقدم شكلي في مسودة الاتفاق.. وطهران ترفض مناقشة ملفات حساسة
تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. تفاصيل
كل عام وأنتم بخير.. السعودية: غدا أول أيام شهر رمضان
تصرف غير لائق لعامل في مدرسة بالخصوص ليلا | وشهود عيان : فصل من النقابة رغم عدم القبض عليه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زاهي حواس: توت عنخ آمون بطل المتحف الكبير.. ولا وجود للزئبق الأحمر أو لعنة الفراعنة

الدكتور زاهي حواس
الدكتور زاهي حواس
محمد الاسكندرانى

استضافت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، عالم الآثار المصري العالمي الدكتور زاهي حواس، في ندوة ثقافية كبرى بعنوان "أسرار الفراعنة"، أدارها الإعلامي مصطفى المنشاوي. شهدت الندوة حضوراً لافتاً من القيادات الأكاديمية والجانبين الياباني والأفريقي، وسط أجواء من الشغف بالتاريخ المصري القديم.

الدكتور زاهي حواس 


استهل الدكتور زاهي حواس حديثه بلمحات إنسانية من مسيرته، كاشفاً أنه كان يطمح في بداياته أن يصبح محامياً، إلا أن القدر قاده ليدخل عالم الآثار، ليتحول هذا المسار إلى قصة "عشق" أبدية للتراب المصري ومكنوناته، مؤكداً أن العمل في الآثار يتطلب شغفاً يتجاوز مجرد الوظيفة.


واستعرض "حواس" خلال الندوة أبرز الاكتشافات الأثرية الأخيرة التي تصدرت عناوين الصحف العالمية، وعلى رأسها "المدينة الذهبية المفقودة" في الأقصر، والتي تُعد أكبر مدينة سكنية وإدارية وصناعية في عصر الإمبراطورية المصرية، مؤكداً أنها كشفت الكثير عن حياة المصريين القدماء اليومية. كما تحدث عن اكتشافات سقارة المذهلة، بما ضمت من آبار دفن وتوابيت ملونة ومومياوات تعود لآلاف السنين، والتي تثبت أن باطن الأرض في مصر لا يزال يحمل الكثير من الأسرار.


تحدث "حواس" بإسهاب عن المتحف المصري الكبير، واصفاً إياه بأنه أعظم مشروع ثقافي في القرن الحادي والعشرين. وأكد أن الملك "توت عنخ آمون" هو البطل المتوج داخل أروقة المتحف، مستعرضاً قصة نقل تمثال الملك رمسيس الثاني وأبرز القاعات التي تضم كنوزاً فريدة، مشدداً على أن افتتاح هذا الصرح يعكس صورة مصر الآمنة والمستقرة أمام العالم.


وتطرق عالم الآثار إلى ملف الآثار المصرية المنهوبة، متحدثاً عن جهوده في حملة استرجاع القطع الأثرية من الخارج، وعلى رأسها (حجر رشيد، "الزودياك"، ورأس الملكة نفرتيتي)، مؤكداً أن مصر لن تتنازل عن حقها في استعادة كنوزها التي خرجت بطرق غير شرعية.
كشف الحقائق وتفنيد الأساطير
وبأسلوبه الصريح، حسم الدكتور زاهي حواس الجدل حول بعض الخرافات الشائعة، مؤكداً بصورة قاطعة عدم وجود ما يسمى بـ "الزئبق الأحمر" أو "لعنة الفراعنة"، أو ما يروج له البعض حول "مومياوات الأنبياء" أو وجود "وادي الملوك الثاني"، موضحاً أن كافة هذه الأقاويل ليس لها أي أساس علمي أو أثري.

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، أن استضافة الدكتور زاهي حواس تأتي ضمن رؤية الجامعة لتعزيز الوعي الحضاري وربط الطلاب بهويتهم التاريخية، قائلاً "إن الحضارة المصرية ليست مجرد ماضٍ يُروى، بل هي قوة ناعمة تشكل وجدان الأمة. حرصنا على استضافة رموز العلم والتراث مثل الدكتور حواس لفتح نوافذ المعرفة أمام طلابنا، وتأكيد أن مصر كانت وستظل منارة للحضارة الإنسانية".

شهدت الندوة حضوراً مميزاً شمل:
الدكتور هاشيموتو شوجي، النائب الأول للعلاقات الدولية والإقليمية والدكتور أحمد الصباغ، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم، والدكتور تسوندا، مدير مكتب الجايكا بالجامعة، وعالمي الآثار الدكتور أحمد عبد الفتاح والدكتور إبراهيم درويش، والأستاذ علي ابو دشيش مدير مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث والدكتور محمد حسن مدير العلاقات العامة بالمؤسسة
بالإضافة إلى عمداء وأساتذة الجامعة، وحشد غفير من الطلاب والباحثين من الجانبين الياباني والأفريقي الذين أبدوا إعجابهم بالعمق التاريخي الذي قدمه حواس.

وفي ختام الندوة، قام الأستاذ الدكتور عمرو عدلي بإهداء "درع الجامعة" للدكتور زاهي حواس، تقديراً لجهوده الوطنية والعالمية في حماية الآثار المصرية وإثراء المعرفة الإنسانية بتاريخ وحضارة مصر العريقة.

الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور زاهي حواس الدكتور زاهي زاهي حواس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

رؤية الهلال

كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية

كسوف الشمس

كسوف الشمس ورمضان 2026 في يوم واحد.. التفاصيل الكاملة ومواعيد الظاهرة

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

إلغاء مادة الإخلاء خلال 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

وزير العدل ورئيس هيئة قضايا الدولة

وزير العدل يشيد بدور هيئة قضايا الدولة في حماية المال العام وصونه

وزير العدل يلتقي عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

وزير العدل يلتقي عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

سقوط تريلا

محملة بالدقيق.. انقلاب سيارة نقل ثقيل في ترعة بأسوان

بالصور

بهاء الغنام: جهاز مستقبل مصر أعاد رسم خريطة الرقعة الزراعية في البلاد

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فوائد الإفطار على التمر باللبن في رمضان.. لن تتوقعها

أهمية الإفطار على التمر باللبن في رمضان
أهمية الإفطار على التمر باللبن في رمضان
أهمية الإفطار على التمر باللبن في رمضان

طريقة عمل فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي على سفرتك في رمضان

طريقة عمل فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي على سفرتك فى رمضان.
طريقة عمل فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي على سفرتك فى رمضان.
طريقة عمل فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي على سفرتك فى رمضان.

محافظ الشرقية يشهد بدء موسم توريد محصول بنجر السكر بالصالحية الجديدة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد