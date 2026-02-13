زاهي حواس: كنت لاعب كرة قدم موهوبا.. وهذا الحدث غير حياتي

كشف عالم الآثار الدكتور زاهى حواس، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مشيرا إلى أنه كان يلعب كرة القدم باحتراف.

وأضاف عالم الآثار ، خلال حواره ببرنامج «كلام الناس»، عبر قناة «إم بى سى مصر»، مساء اليوم الجمعة، أنه كان لاعب كرة موهوبا فى شبابه، وذاع صيته فى مدينة دمياط بفضل مهاراته الرياضية.

ولفت حواس، إلى أن حياته الرياضية تعرضت لتحول مفاجئ فى عام 1967، عندما أصيب بانسداد فى شرايين رجله، ما اضطره للتوقف عن ممارسة كرة القدم.

وأكمل عالم الآثار الدكتور زاهى حواس، أن هذا الحدث غير مسار حياته وفتح له الطريق للعمل فى مجال الآثار الذى أصبح شغفه الأكبر.