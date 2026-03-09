الخارجية الإيرانية: نرحب بتعيين مجتبى خامنئي مرشدا جديدا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الإيرانية، قالت إن الخطط الأمريكية تستهدف تقسيم البلاد وإضعافها، وأن الإدعاء بأن هدف الحرب مساعدة الشعب الإيراني محض كذب.



وأوضحت الخارجية الإيرانية، أن الهجمات الأمريكية تستهدف المدارس والمنشآت المدنية والنفطية، وأن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية تمثل انتهاكا للقوانين الدولية.



وأشارت الخارجية الإيرانية، أننا دفاعنا عن بلادنا ووحدة أراضينا لا يعد اعتداء على سيادة الدول الأخرى، ونرحب بتعيين مجتبى خامنئي مرشدا جديدا، وملتزمون بتحقيق مصالح البلاد وأهدافها العليا.



ولفت إلى أن سنستهدف أي موقع ينطلق منه أي اعتداء على أراضينا وهذا حقنا الشرعي، وأن القواعد العسكرية الأمريكية لم توفر الأمن للمنطقة، وأن الانتشار العسكري الأمريكي أدى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.