السوشيال ميديا تخلد ذكرى الشهداء وتنشر بطولاتهم.. فيديو

أكد المهندس مصطفى رحيم، خبير تكنولوجيا المعلومات والتسويق الرقمي، أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت من أهم الأدوات التي تساهم في تخليد ذكرى الشهداء وتعزيز حضورهم في وجدان المجتمع، خاصة في المناسبات الوطنية مثل يوم الشهيد.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن السوشيال ميديا لعبت دورًا كبيرًا في نشر قصص وبطولات شهداء مصر، مشيرًا إلى أن المحتوى المرتبط بالشهداء يلقى تفاعلًا واسعًا من المستخدمين، حيث يعيد الكثيرون نشر الصور والمقاطع الصوتية والذكريات المرتبطة بهم، ما يساهم في إبقاء ذكراهم حاضرة لدى الأجيال المختلفة.

وأوضح أن الشهيد أحمد منسي يعد من أبرز النماذج التي انتشرت قصص بطولاتها على منصات التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن المقاطع الصوتية والصور الخاصة به تم تداولها بشكل واسع، خاصة بعد عرض مسلسل "الاختيار"، وهو ما ساهم في تعريف قطاعات كبيرة من الشباب والأطفال بتضحيات الشهداء.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي أصبح يلعب دورًا متزايدًا في تحويل هذه القصص إلى محتوى إبداعي يمكن أن يصل بسهولة إلى الأجيال الجديدة، موضحًا أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج مقاطع وقصص قصيرة عن الشهداء قد يسهم في تقديم هذه البطولات بصورة مبسطة وجذابة للأطفال.

