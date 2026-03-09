جامعة القاهرة في ذكرى يوم الشهيد: سطروا بدمائهم صفحات مضيئة في تاريخ الوطن

تحيي جامعة القاهرة ذكرى يوم الشهيد التي تحل في التاسع من مارس من كل عام، وهي المناسبة الوطنية الخالدة، مستحضرةً بطولات أبناء مصر الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، دفاعًا عن أمنه واستقراره وصونًا لكرامته.

وتؤكد الجامعة أن شهداء مصر سيظلون على الدوام مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين، ورمزًا خالدًا للتضحية والإخلاص، حيث سطروا بدمائهم الطاهرة صفحات مضيئة في تاريخ الوطن، وأثبتوا أن الدفاع عن مصر شرف عظيم ومسئولية نبيلة تتوارثها الأجيال.

وتثمن جامعة القاهرة اهتمام الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بترسيخ قيم الوفاء والعرفان لشهداء الوطن، وتكريم أسرهم وتخليد بطولاتهم، تقديرًا لما قدموه من تضحيات دفاعًا عن أمن مصر واستقرارها.

وتؤكد الجامعة، باعتبارها منارة للعلم والفكر، حرصها الدائم على ترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن في نفوس طلابها، وتعريفهم بحجم التضحيات التي قدمها أبطال مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة عبر تاريخها، بما يعزز الوعي الوطني ويعمق الإحساس بالمسئولية تجاه الوطن.

وفي هذه المناسبة الوطنية العزيزة، تتقدم جامعة القاهرة بخالص التحية والتقدير لأرواح شهداء مصر الأبرار، مؤكدة أن مصر لن تنسى أبناءها الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عنها، وأن ذكراهم ستظل حية في وجدان الوطن وضمير الأجيال.

رحم الله شهداء مصر الأبرار، وحفظ مصر وشعبها وجيشها من كل سوء.