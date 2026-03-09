قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الأهلي يواجه طلائع الجيش في مواجهة مؤجلة بالدوري

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

يستعد فريق الأهلي، لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره طلائع الجيش مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة للمسابقة.

وتقام المباراة على ملعب استاد الكلية الحربية، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقفهما في جدول الترتيب.


 الأهلي يسعى لمواصلة الانتصارات ومطاردة الصدارة

يدخل الأهلي المباراة بهدف تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل مواصلة الضغط على فرق المقدمة والاقتراب أكثر من صدارة جدول ترتيب الدوري. 

ويأمل الجهاز الفني واللاعبون في استغلال الحالة المعنوية الجيدة للفريق بعد النتائج الإيجابية الأخيرة، والاستمرار في تحقيق الانتصارات خلال الفترة المقبلة من المسابقة.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، جمعها الفريق بعد خوض 19 مباراة. ونجح الفريق في تحقيق 11 انتصارًا، مقابل 7 تعادلات، وتلقى هزيمة واحدة فقط. 

كما تمكن لاعبو الأهلي من تسجيل 32 هدفًا خلال مشوارهم في البطولة، بينما استقبلت شباك الفريق 17 هدفًا.

طلائع الجيش يبحث عن الابتعاد عن مناطق الخطر

وفي المقابل، يدخل فريق طلائع الجيش المباراة بطموحات مختلفة، حيث يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على تحسين موقعه في جدول الترتيب والابتعاد عن مراكز الهبوط. 

ويأمل الفريق في استغلال أي فرصة أمام الأهلي للخروج بنتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية في مشواره بالدوري.

ويحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 19 نقطة، جمعها من 19 مباراة. 

وحقق الفريق 4 انتصارات، وتعادل في 7 مباريات، بينما تعرض 8 هزائم. وسجل لاعبو الفريق 12 هدفًا، في حين استقبلت شباكهم 23 هدفًا حتى الآن.

موعد المباراة والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم الإثنين 9 مارس، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. 


 

