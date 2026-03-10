طارق مجدي حكم مباراة الزمالك وإنبي.. تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور عن حكم مباراة الزمالك وإنبي القادمة في الدوري المصري.

الزمالك وانبي

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"طارق مجدي حكم مباراة الزمالك و إنبي ".

ويستعد فريق الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام إنبي الليلة في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على استاد المقاولون العرب، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض لمواصلة صدارة جدول الترتيب.

ويدخل الزمالك المباراة وسط عدة غيابات مؤثرة حيث يفتقد الفريق خدمات كل من سيف جعفر ومحمد عواد، وأحمد حمدي وبارون أوشينج لأسباب فنية بالإضافة إلى محمد شحاتة للإيقاف بعد تعرضه للطرد في المباراة الماضية.

ويغيب كل من محمود الونش وعمرو ناصر بسبب خضوعهما لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة إلى جانب محمود جهاد لعدم الجاهزية وأحمد حسام بسبب الإصابة.

ومن المنتظر أن يحدد معتمد جمال المدير الفني للزمالك التشكيل الأنسب لخوض اللقاء وفقًا لظروف المباراة واللاعبين المتاحين في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق.

ويخوض الزمالك المباراة وهو متصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بعدما حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في 4 مواجهات بينما تلقى خسارتين فقط.

على الجانب الآخر، يحتل فريق إنبي المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 9 لقاءات مقابل 4 هزائم ويطمح الفريق البترولي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر.