زي الهنود .. طرق طبيعية لتغيير لون شعرك قبل العيد

ترغب كثير من النساء في تغيير لون الشعر قبل العيد دون اللجوء إلى الصبغات الكيميائية التي قد تسبب جفاف الشعر أو تلفه.

ويمكن الحصول على درجات مختلفة من اللون باستخدام مكونات طبيعية متوفرة في المنزل، تمنح الشعر لمعاناً ولوناً خفيفاً بشكل آمن.

طرق تغيير لون الشعر بدون صبغة

القهوة لتغميق لون الشعر

تساعد القهوة في إعطاء الشعر درجة أغمق ولمعة طبيعية. يتم غلي كوب من القهوة وتركه ليبرد، ثم يخلط مع القليل من البلسم ويوضع على الشعر لمدة نصف ساعة قبل غسله.

الشاي الأسود لتعزيز اللون الداكن

يساهم الشاي الأسود في تقوية لون الشعر البني أو الأسود. يتم نقع عدة أكياس من الشاي في ماء ساخن ثم يترك ليبرد ويستخدم لشطف الشعر بعد غسله.

الكركم لتفتيح الشعر

يمكن للكركم أن يمنح الشعر لمسة ذهبية خفيفة، خاصة للشعر الفاتح. يخلط الكركم مع الماء أو البلسم ويوضع على الشعر لمدة 20 دقيقة ثم يغسل جيداً.

البابونج للحصول على لون ذهبي

يساعد مغلي البابونج على تفتيح الشعر تدريجياً وإعطائه لوناً ذهبياً لامعاً، خاصة عند استخدامه بانتظام مع التعرض الخفيف للشمس.

الحناء لتغيير اللون بطريقة طبيعية

تعد الحناء من أشهر الطرق الطبيعية لتغيير لون الشعر، حيث تمنحه لوناً مائلاً إلى الأحمر أو البني مع تقوية الشعر وزيادة كثافته.

نصائح قبل تجربة الطرق الطبيعية

تجربة الخليط على خصلة صغيرة أولاً.

تكرار الوصفات أكثر من مرة للحصول على لون واضح.

استخدام مرطب للشعر بعد التجربة للحفاظ على نعومته.