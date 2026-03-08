الإحصاء : 27% تمثيل المرأة المصرية في مجلس النواب 2025

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد الموافق 8 /3/ 2026 بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفل به فى 8 مارس من كل عام، تقديراً لدور المرأة ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، وتم اعتراف الأمم المتحدة رسميًا باليوم العالمي للمرأة في عام 1977.

وقد نشأ هذا اليوم لأول مرة نتيجة لأنشطة الحركات العمالية النسائية في مطلع القرن العشرين في أمريكا الشمالية وأوروبا، حيث طالب تلك الحركات بكافة الحقوق الأساسية للمرأة بما في ذلك الحق السياسي والاجتماعي والمدنى.

ويتم الإحتفال هذا العام تحت شعار " الحقوق والعدالة والعمل من أجل جميع النساء والفتيات" وبهذه المناسبة يصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في هذا اليوم بياناًً صحفياًً يستعرض فيه أوضاع المرأة المصرية فى مختلف المجالات .

وفقا لتقديرات السكان في 1/1/2026 (بيانات أولية)



بلغ عدد السكان المصريين بالداخل (108.6مليون نسمة) حيث مثلت الإناث منهم 52.8 مليون نسمة بنسبة 48.6%.

بلغت نسبة النوع 106% (أي أن هناك 106 ذكر لكل 100أنثى).

وفقا لبيانات النشرة السنوية للطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس للتعليم العالى (2024/2025)، بلغت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي 49.7% مقابل 50.3% للذكور.



وفقا لبيانات النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعى عام (2024/2025)، تباينت نسب القيد الإجمالى للإناث (وهى نسبة الإناث المقيدات في المرحلة التعليمية إلى الإناث في الفئة العمرية للمرحلة) وذلك لبعض المراحل التعليمية كالتالي:



%23.2 مرحلة التعليم قبل الابتدائي.



73.2% المرحلة الثانوية (44.4% ثانوي عام، 15.2% ثانوى تجارى ، 11.5% ثانوى صناعي، 0.9% ثانوى فندقى، 1.2%ثانوى زراعي).



بلغت نسبة التسرب بين عامي (2022/2023 - 2023/2024) فى المرحلة الابتدائية 0,2% للإناث مقابل 0,3% للذكور للعام الدراسي، بينما بلغت 0.5% للإناث في المرحلة الإعدادية مقابل 0.4% للذكور فى نفس العام.

وفقا لبيانات نشرة الزواج والطلاق عام 2024



انخفضت عدد عقود الزواج عام 2024 حيث بلغ 936739 عقد مقارناً بعام 2023 حيث كان 961220 عقد.

ارتفع عدد حالات الطلاق إلى 273892 حالة عام 2024 مقارناً بعام 2023 حيث كانت 265606 حاله طلاق.

- وفقا للبيانات الأولية لبحث القـــــــوى العاملة عام 2025

ارتفع معدل مساهمة المرأة في قوة العمل إلى 20.7% مقارنة بعام 2024 حيث بلغ 16.9% من اجمالي قوة العمل (15سنة فأكثر).



ارتفع معدل مساهمة الذكور في قوة العمل إلى 70.6% ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بعام 2024 حيث بلغ 70.3%.



انخفض معدل البطالة للإناث إلى 15.3% مقارنة بعام 2024 حيث بلغ 17.1%



كما انخفض أيضا معدل البطالة للذكور من 3.7% مقارنة بعام 2024 حيث بلغ 4.2%.



ارتفع معدل التشغيل للإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) إلى 17.5% مقارنة بعام 2024 حيث بلغ 14.0%.



ارتفع معدل التشغيل للذكور ارتفاعاً طفيفاً إلى 67.9% مقارنة بعام 2024 حيث بلغ 67.4%.



بلغت نسبة الإناث اللاتي يعملن عمل دائم 85.0% من إجمالي المشتغلات بينما بلغت 83.8% عام 2024.



ارتفعت نسبة الذكور الذين يعملون عمل دائم إلى 70.2% مقارنة بالعام السابق حيث بلغ 61.4%.



بلغت نسبة المشتركات في التأمينات الاجتماعية 53.3% مقابل 34.3% للذكور، كما بلغت نسبة المشتركات في التأمين الصحى 51.6% مقابل 29.9% للذكور.



بلغت نسبة النساء اللاتي يعملن بمهنة الاخصائيات والمهن العلمية 25.8% من إجمالي المشتغلات، بينما مثلت المشتغلات في الزراعة والصيد 25.2%، بينما كانت نسبة العاملات في الخدمات والمبيعات 18.7%، أما نسبة من يعملن بالوظائف الفنية ومساعدو الأخصائيين 8.5%، والقائمات بالأعمال الكتابية 7.2%، وكانت أقل نسبة للعاملات في المهن الحرفية ومن إليهم 2.8%.

المرأة في مواقع صنع القرار عام (2025 /2026)



حصلت المرأة على 4 حقائب وزارية (التنمية المحلية والبيئة، التضامن الإجتماعى، الثقافة والإسكان والمجتمعات العمرانية) داخل مجلس الوزراء بنسبة 13.3% من الوزراء في الحكومة عام 2026.

بلغت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب حوالى27%، بإجمالي 160 مقعدًا من أصل 568 مقعد موزعة كالتالى: (142 مقعدًا عبر القوائم، و4 مقاعد بالانتخاب الفردي، و14 مقعدًا بالتعيين الرئاسي) عام 2025.

المجلس القومى للمرأة 2025



التمكين السياسي

قام المجلس بعمل حملة " صوتك أمانة" من خلال تنويهات إذاعية بصوت الكاتبة الصحفية نشوى الحوفى عبر محطات الإذاعة بهدف تعزيز الوعي بأهمية المشاركة السياسية للمرأة ودورها في بناء المرحلة القادمة.



تم إطلاق لقاءات توعوية بهدف تعزيز وعي المرأة بحقوقها الدستورية والسياسية، دعم مشاركتها الفاعلة في الحياة العامة مما يسهم في بناء كوادر نسائية قادرة على التفاعل مع القضايا الوطنية استهدفت 355 مشاركاً ومشاركة من فئات متنوعة.



التمكين الإقتصادى



تم تسجيل 35,046 سيدة على تطبيق "تحويشة" الإلكتروني كمهتمات بالبرنامج، بما يعزز الشمول المالى والإدخار الرقمي.

ينفذ المجلس برامج للتوعية المالية بهدف رفع وعي السيدات بكيفية إدارة أموالهم بشكل فعال من خلال تزويدهن بالمعرفة والمهارات الأساسية للتعامل مع الموارد المالية واتخاذ قرارات مالية رشيدة، استفادت منهن 246,707 سيدة.



مجال التمكين الاجتماعي



عقد المجلس حلقة نقاشية بعنوان” تنفيذ أنشطة المجلس في ضوء وضع مصر في المؤشرات الدولية وتمكين المرأة " تم عرض نتائج المؤشرات المرتبطة بالمساواة بين الجنسين من تقدم يستحق الإشادة وتحديات تتطلب العمل الجاد والمضاعف لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية .203.

إطلاق مبادرة " صحح مفاهيمك" بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة مع وزارة الأوقاف لتعزيز جهود التوعية المجتمعية وتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالقيم الأسرية والمجتمعية.



مجال الحماية



عقد حلقة نقاش حول ”قانون العمل الجديد ومكتسباته للمرأة ف مجال العمل “وبلغ عدد المستفيدين 493 مستفيد/ة.

نـجحت اللجنة فى إحباط عدة (8) محاولات لختان الإناث بواقع(7) حالات بمحافظة أسيوط وحالة واحدة بمحافظة سوهاج، وذلك من خلال بلاغات من ميسرات برنامج "نورة" اثناء تنفيذ الجلسات التوعوية.