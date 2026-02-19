في إطار يعكس الاستقرار المؤسسي تسليم وتسلم مهام رئاسة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

في أجواء تعكس استقرار مؤسسات الدولة المصرية ورسوخ تقاليدها في تداول المسؤولية، شهد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مراسم تسليم وتسلم مهام رئاسة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من اللواء/ خيرت محمد بركات إلى اللواء مهندس/ أكرم أحمد الجوهري، الذي تولى مهام رئاسة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مشهد يجسد استقرار المؤسسة واستمرارية العطاء الوطني.

وشملت المراسم لفتة وفاء وتقدير، حيث أهدى اللواء مهندس/ أكرم أحمد الجوهري درع الجهاز للواء/ خيرت محمد بركات تكريمًا لمسيرته الحافلة بالعطاء وجهوده المخلصة في تطوير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتعزيز منظومته الإحصائية.

وتناول اللقاء استعراض محاور العمل والملفات الاستراتيجية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء باعتباره الجهة الرسمية المعنية بإنتاج وإتاحة البيانات الإحصائية الدقيقة، الداعمة لخطط الدولة في التنمية وصنع السياسات العامة، وفقًا لأعلى معايير المهنية والحوكمة المؤسسية.

وأشار اللواء مهندس/ أكرم أحمد الجوهري إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز الحوكمة الإحصائية، وتطوير البنية التكنولوجية، والارتقاء بجودة وتكامل قواعد البيانات، دعمًا لجهود الدولة في التحول الرقمي.

ومن جانبه، أكد اللواء/ خيرت محمد بركات ثقته الكبيرة في قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء باستكمال مسيرة النجاح وتعزيز كفاءة المنظومة الإحصائية الوطنية تحت قيادة اللواء مهندس/ أكرم أحمد الجوهري.

وفي الختام، ثمن اللواء مهندس/ أكرم أحمد الجوهري ـ رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ـ الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا العمل على تطوير البنية التكنولوجية للجهاز والتحول الكامل نحو النظم الإحصائية الرقمية المتكاملة، وتعزيز الشراكات المؤسسية محليًا ودوليًا بما يسهم في تحديث آليات العمل وتحسين كفاءة الأداء، وتعزيز مكانة الجهاز إقليميًا ودوليًا كمركز وطني رائد في إنتاج وإتاحة البيانات الإحصائية الموثوقة.