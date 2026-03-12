مسلسل رأس الأفعى الحلقة 23.. صدمة الإرهابي محمود عزت بعد مداهمة قوات الأمن مزرعة الموت

شهد مسلسل رأس الأفعى الحلقة 23 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث استطاعت قوات الأمن القبض علي خلية لتزوير المستندات للجماعة وتوظيف الأموال.

بينما اعترف أحد عناصر الجماعة عن الأماكن التى قامت الجماعة بتخذين الأسلحة والمتفجرات وقامت قوات الأمن بمداهة مزرعتين الأولى فى البحيرة والثانية فى الاسكندرية واطلق عليهما إعلاميا “مزرعة الموت"

واما الإرهابي محمود عزت يتلقي صدمة كبيرة بعد معرفته أن قوات الأمن داهموا مزرعتين الأولى البحيرة والثانية بالاسكندرية مما يعني القضاء على القيام بيوم الحسم.

وفى نهاية الحلقة كشفت بعض المشاهد الوثائقية بعض النفاييل عن المزرعتين والمسماه إعلامية بمزرعة الموت وهما يمتلكهما القياديان الإرهابيان شكري نصر محمد البر ورجب عبده عبده مغربي، مسئولا تنظيم الإخوان بمحافظة كفر الشيخ، ويستخدمانها كمأوى للعناصر الإرهابية ومخزنًا للأسلحة والمتفجرات.

اكتشف الأمن أن المزرعة بها عدد من المخابئ السرية تحت الأرض تستخدم كوكر لتصنيع المتفجرات وتخزين الذخائر بمختلف أنواعها لحين تسليمها للعناصر المنفذة للعمليات الإرهابية بمحافظات الجمهورية.

أحداث مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرارا غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.