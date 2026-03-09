الذهب مستقر في قطر.. سعر عيار 21 بـ 530 ريالا

استقرت أسعار الذهب في قطر أمس بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، وذلك مع استمرار المواجهات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، والتي بدأتها أمريكا وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير الماضي، وسط حالة التصاعد يبحث المستثمرين والمواطنين علي ملاذا آمن لأموالهم، ويأتي الذهب في المقدمة كمحزن للقيمة وحماية للأموال من موجات التضخم خاصة في ظل فترة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

ويستعرض موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب وتحركاته في قطر والبورصة العالمية، اليوم الإثنين 9 مارس 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب بدون مصنعية في قطر اليوم الإثنين 9 مارس 2026:

أسعار الذهب في قطر اليوم عيار 24 تسجل:

605.25 ريال قطري.

أسعار الذهب في قطر اليوم عيار 22 وصلت:

554.75 ريال قطري.

أسعار الذهب في قطر اليوم عيار 21 وصلت:

529.50 ريال قطري.

أسعار الذهب في قطر عيار 18 سجلت:

454 ريالا قطريا

سعر أوقية الذهب في قطر

أسعار الذهب في قطر لـ الأوقية بلغت نحو 18823 ريال قطرى.

سعر الجنيه الذهب في قطر اليوم الإثنين

سعر الجنيه الذهب في قطر اليوم الإثنين سجل نحو 4236 ريال قطرى.

سعر الذهب عالميا

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 5277.88 دولار أمريكي.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.