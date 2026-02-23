قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر جرام الذهب في قطر اليوم الإثنين

علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب وتحركاته في قطر والبورصة العالمية، اليوم الإثنين 23 فبراير 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب بدون مصنعية في قطر اليوم الإثنين 23 فبراير 2026:

أسعار الذهب في قطر عيار 24 يسجل:

596.75 ريال قطري.

أسعار الذهب في قطر  عيار 21 وصلت:

522.25 ريال قطري.  

أسعار الذهب في قطر  عيار 18 سجلت:

447.75 ريال قطري.

أسعار الذهب في قطر  عيار 14 سجلت: 

 348.25 ريال قطري.

أسعار الذهب في قطر  عيار 12 وصلت:

298.50 ريال قطرى.

سعر أوقية الذهب في قطر 

أسعار الذهب في قطر لـ الأوقية بلغت نحو 18563.75 ريال قطرى.

سعر الجنيه الذهب في قطر

سعر الجنيه الذهب في قطر اليوم الإثنين سجل نحو 4177.75 ريال قطرى.

سعر الذهب عالميا

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 5098.4 دولار أمريكي.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

