سعر الجنيه الذهب في الكويت يقترب من 352 دينارا اليوم الأحد 22فبراير

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في الكويت، اليوم الأحد 22 فبراير 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد دون مصنعية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الكويت نحو 50.250 دينار كويتي.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 في الكويت لنحو 46.075 دينار كويتي.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الكويت حوالي 43.975 دينار كويتي.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في الكويت نحو 37.700 دينار كويتي.

استقر سعر جرام الذهب عيار 14 في الكويت عند 29.325 دينار كويتي.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 12 في الكويت لنحو 25.125 دينار كويتي.

أسعار أوقية الذهب في الكويت

أسعار الذهب في الكويت اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 1563.325 دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهب في الكويت

أسعار الذهب في الكويت اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 351.825 دينار كويتي.

سعر الذهب عالميا

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4098.40 دولار أمريكي.

مؤثرات في سعر الذهب

ويعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، لذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.