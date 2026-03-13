أخبار التوك شو| مصطفى بكري: موقف مصر ثابت ضد الحرب.. والرئيس السيسي يدعو للحلول السياسية.. ترامب: لا أعتقد وجود منتخب إيران في كأس العالم مناسب لسلامته

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



مصطفى بكري: موقف مصر ثابت ضد الحرب.. والرئيس السيسي يدعو للحلول السياسية وحماية الأمن القومي العربي

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن موقف مصر ثابت ومبدئي في رفض الحرب الإيرانية واستخدام القوة، مشددًا على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي في التعامل مع الأزمات.





روجينا: أشرف زكي مبينتجش مسلسلاتي

وجّه الفنان رامز جلال، سؤالا للفنانة روجينا، خلال مقلب برنامج “رامز ليفل الوحش”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، "أشرف ذكي هو اللي بينتج مسلسلاتك؟



مفتي الديار المصرية يحذر من قطع الأرحام ويفسر فضلها

أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، أن صلة الأرحام واجب شرعي على كل مسلم، وليست مجرد إحسان، مستشهداً بآية القرآن: "فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ".

علي جمعة: زكاة الفطر واجبة لتعزيز التكافل والمساواة بين الناس

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن زكاة الفطر واجبة على كل من يملك قوت يومه أكثر من حاجته.



ترامب: منتخب إيران مرحب به في كأس العالم.. ولا أعتقد أن وجوده مناسب حفاظا على سلامته

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن منتخب إيران لكرة القدم مرحب به في كأس العالم لكنني لا أعتقد أن وجوده هناك مناسب حفاظا على سلامته، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

قصة كفاح أم مع ابنها المريض .. ودعم إنساني من مؤسسة أبو العينين

كشفت أم سليمان عن تفاصيل رحلتها الصعبة مع ابنها البالغ من العمر 14 عامًا، والذي يعاني من إعاقة حركية منذ ولادته ويعتمد على كرسي متحرك.

مها أبو بكر: منع الأب من رؤية أبنائه قد يعرض الأم للحبس ورفع الحضانة

أكدت مها أبو بكر، المحامية بالنقض، أن السيدة التي تمنع زوجها من رؤية أولاده قد تتعرض لعقوبات، منها دفع تعويض مدني.





حودة بندق: اتحاربت في الوسط الفني وأفكر في الاعتزال وفتح مشروع خاص

كشف مطرب المهرجانات حودة بندق عن تفاصيل صادمة من حياته الشخصية والمهنية، مشيرًا إلى الصعوبات والحروب الخفية التي واجهها في الوسط الفني، والتي دفعتّه للتفكير جدياً في الاعتزال.

بقالي سنة مشترتش لحمة.. «حياة كريمة» تهدي رجلا مسنا 20 ألف جنيه

وقال الرجل المسن: "أنا مش بندم على أي حاجة بطلعها لله، وأنا عندي 5 عيال وعليا ديون 3000 جنيه".

وأضاف: "أنا بقالي سنة مشترتش لحمة خالص.. ومعايا بضاعة بحوالي 2000 جنيه".



ليلة متوترة في الأردن.. اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية وسقوط حطام في الزرقاء

كشفت ربى أغا، مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” من عمّان، تفاصيل ليلة وصفتها بالصعبة، بعد تصاعد إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية بكثافة، الأمر الذي تسبب في شعور المواطنين بهزات وارتجاجات داخل منازلهم، رغم توقف صفارات الإنذار بعد الساعة الواحدة فجرًا.







