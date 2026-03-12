قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بقائي: العديد من السفن يمكنها عبور مضيق هرمز بالتنسيق مع البحرية الإيرانية
دوري أبطال إفريقيا.. السفير المصري في تونس يستقبل بعثة الأهلي
مسلسل علي كلاي.. سارة بركة تساعد أحمد العوضي ليبدأ حياة جديدة
ضربات في قلب طهران.. إسرائيل تعلن استهداف قوات الباسيج بطائرات مسيرة
رامز جلال يسأل روجينا عن صفعة غادة عبد الرازق .. والفنانة ترد بهدوء
إسرائيل تقرر إبقاء المدارس مغلقة في الشمال وتل أبيب بسبب الصواريخ الإيرانية
وزير الاستثمار: ندعم حق فلسطين في الحصول على صفة مراقب داخل المنظمة التجارة العالمية
بث مباشر.. شاهد صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 23 رمضان
مسلسل المداح 6 الحلقة 24.. حمادة هلال في مواجهة مع الجن «موت»
الضاني بـ350 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق ومنافذ وطنية والزراعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

روجينا: أشرف زكي مبينتجش مسلسلاتي

الفنانة روجينا
الفنانة روجينا
محمود محسن

وجّه الفنان رامز جلال، سؤالا للفنانة روجينا، خلال مقلب برنامج “رامز ليفل الوحش”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، "أشرف ذكي هو اللي بينتج مسلسلاتك؟ 
 

لتجيب الفنانة روجينا، قائلة “لا طبعا". 

ويُعد برنامج رامز ليفل الوحش أحد أبرز البرامج الترفيهية خلال موسم رمضان، حيث يستضيف فى كل حلقة عددًا من نجوم الفن والرياضة والإعلام، الذين يتعرضون لمواقف مفاجئة ضمن قالب من المقالب المعتادة التى يقدمها رامز جلال فى برامجه السنوية.

كما أن من بين أبرز الضيوف الذين ظهروا أو من المقرر ظهورهم خلال حلقات الموسم الحالى من البرنامج: غادة عبدالرازق، وأحمد السقا، وغادة عادل، ولقاء الخميسى، وسماح أنور، وحمو بيكا، ويارا السكرى، ودينا، ومصطفى غريب، وكارولين عزمى، وأسماء جلال، وهنا الزاهد، وعمرو الدرديرى، ومروان عطية، إلى جانب عدد آخر من الشخصيات العامة.

رامز جلال رامز ليفل الوحش المقالب أحمد السقا مصطفى غريب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

ارشيفي

الحرب على إيران.. الكويت تعلن خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة

صورة أرشيفية

الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الخميس 12 مارس.. هل بدأ التراجع؟

الزمالك

بعد خسارة الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

ترشيحاتنا

منتزهات تكنولوجية داخل الجامعات

نائبة: المنتزهات التكنولوجية بالجامعات تدعم الابتكار وتربط البحث العلمي بالصناعة

النائب الوفدى المستشار طارق عبدالعزيز

طارق عبدالعزيز: مبادرة حصاد التميز تهدف لتكريم النماذج المشرفة

محمد فريد وزير الاستثمار

وزير الاستثمار: الأزمات العالمية لم توقف مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر.. فيديو

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 23.. ميرنا جميل تبدأ في العلاج من الإدمان وصدمة جديدة لمحمد إمام

محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

ماذا يحدث عند شرب عصير الدوم على الإفطار.. المشروب المثالي لشهر رمضان

فوائد شرب عصير الدوم
فوائد شرب عصير الدوم
فوائد شرب عصير الدوم

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية
طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية
طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية

فيديو

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد