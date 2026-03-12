قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع القطرية : تصدينا لهجوم بصاروخين باليستيين .. وآخر كروز ومسيرات من إيران
وزير الصناعة : إطلاق أول 5 صناديق استثمار لدعم القطاع الصناعي.. وإتاحة الفرصة للمواطنين
وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية
النص الحلقة 8.. أحمد أمين وفريقه يسافرون إلى لندن
السفير عاطف سالم: اليمين المتطرف يسعى لتحقيق دولة إسرائيل الكبرى باستخدام الحروب.. فيديو
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر قادرة على تحويل المحن إلى منح
موعد رؤية هلال شوال 1447هـ وتحديد أول أيام عيد الفطر فلكيا
أبو العينين: نعيش أزمات مستوردة كل عامين ومصر قادرة على تحويل المِحن إلى مِنح.. فيديو
بعد تحريك الوقود.. سعر أسطوانة الغاز اليوم الخميس 12 مارس 2026 في المستودعات
أثناء إعداد الإفطار.. حريق يلتهم شقة بسبب انفجار أسطوانة غاز بالهرم
ظهر فى فيديو يطلق النار من أعلى عقار.. مصرع عنصر خطر فى مواجهة الشرطة بقنا
حودة بندق: اتحاربت في الوسط الفني وأفكر في الاعتزال وفتح مشروع خاص

محمد البدوي

كشف مطرب المهرجانات حودة بندق عن تفاصيل صادمة من حياته الشخصية والمهنية، مشيرًا إلى الصعوبات والحروب الخفية التي واجهها في الوسط الفني، والتي دفعتّه للتفكير جدياً في الاعتزال.

مفاجأة كبيرة

وفجر بندق خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج «أسرار» على قناة «النهار»، مفاجأة كبيرة بكشفه أن بعض النجوم قاموا بالضغط لمنعه من التواجد على الساحة، حيث دفعوا أموالاً لأصحاب أماكن لإلغاء أي تعاقد معه، وفرض آخرون شرطاً بعدم إحياء أي حفل يتضمن اسمه.

وأكد حودة بندق أن هذه الأجواء المحاربة والمنافسة الشديدة في الوسط الفني تجعله يفكر أحيانًا في الابتعاد نهائيًا عن الغناء، والتوجه لفتح مشروع تجاري خاص به، مشيرًا إلى أن الفكرة الحالية التي يفكر فيها هي إنشاء صالة ألعاب رياضية «جيم»، هرباً من ضغوط المجال الفني الصعبة.

حودة بندق الحروب الخفية مطرب المهرجانات حودة بندق بندق

فوائد الشمر عند تناوله يوميا.. وهذا ما يحدث للنساء

طريقة عمل بسكويت جوز الهند

نشرة المرأة والمنوعات| ريجيم سريع قبل العيد لتنحيف آمن.. قرارات تتعلق بأسعار بعض السلع تكشفها خبيرة فلك

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

دور الزنك في الحماية من أمراض القلب

بعد تتر "صحاب الأرض".. ناي البرغوثي تطرح أول أغانيها المصرية "السلام أمانة"

ناي البرغوثي

بحضور أشرف زكي.. بدء عزاء زوج الإعلامية إيناس عبدالله

اشرف زكي

خاصة لدى النساء.. العزلة الاجتماعية تزيد خطر الإصابة بالسرطان

العزلة الاجتماعية وتأثيرها على الصحة

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

