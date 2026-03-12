حودة بندق: اتحاربت في الوسط الفني وأفكر في الاعتزال وفتح مشروع خاص

كشف مطرب المهرجانات حودة بندق عن تفاصيل صادمة من حياته الشخصية والمهنية، مشيرًا إلى الصعوبات والحروب الخفية التي واجهها في الوسط الفني، والتي دفعتّه للتفكير جدياً في الاعتزال.

مفاجأة كبيرة

وفجر بندق خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج «أسرار» على قناة «النهار»، مفاجأة كبيرة بكشفه أن بعض النجوم قاموا بالضغط لمنعه من التواجد على الساحة، حيث دفعوا أموالاً لأصحاب أماكن لإلغاء أي تعاقد معه، وفرض آخرون شرطاً بعدم إحياء أي حفل يتضمن اسمه.

وأكد حودة بندق أن هذه الأجواء المحاربة والمنافسة الشديدة في الوسط الفني تجعله يفكر أحيانًا في الابتعاد نهائيًا عن الغناء، والتوجه لفتح مشروع تجاري خاص به، مشيرًا إلى أن الفكرة الحالية التي يفكر فيها هي إنشاء صالة ألعاب رياضية «جيم»، هرباً من ضغوط المجال الفني الصعبة.