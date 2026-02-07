اقتراب إطلاق Galaxy A57 5G رسميًا بعد اعتماد البلوتوث

كشفت منصة GSMArena أن هاتف Samsung Galaxy A57 5G اقترب خطوة جديدة من الإطلاق الرسمي، بعد ظهوره في قاعدة بيانات مؤسسة Bluetooth SIG وحصوله على اعتماد البلوتوث رسميًا بعدة أرقام طراز مختلفة.

أوضحت المنصة أن هذه الأرقام تشير إلى نسخ مخصصة لأسواق متعددة حول العالم، من بينها طراز SM‑A576S المتوقع طرحه حصريًا عبر شركة الاتصالات SK Telecom في كوريا الجنوبية، إلى جانب نسخ أخرى مثل SM‑A576B/DS المخصصة لأسواق دولية مختلفة.

طرح مبكر متوقع في فبراير بدل مارس

أشارت GSMArena وتقارير أخرى مثل PKRevenue إلى أن سامسونج تستعد هذه المرة لتقديم Galaxy A57 5G مبكرًا مقارنة بجهاز Galaxy A56 الذي تم الكشف عنه في مارس من العام الماضي.

أوضحت هذه التقارير أن التسريبات المتداولة حاليًا ترجّح الإعلان عن الهاتف خلال الأسبوع الثاني من فبراير الجاري، أي في غضون أيام قليلة، خاصة أن اعتماد البلوتوث عادة ما يأتي في المراحل الأخيرة قبل الإطلاق الرسمي، إلى جانب ظهوره مؤخرًا أيضًا في سجلات هيئة المعايير الهندية BIS تمهيدًا لطرحه في الهند وأسواق أخرى.

مواصفات متوقعة تشمل معالج Exynos 1680

أكدت مواقع متابعة مثل PKRevenue وGadgets360 Turbo أن Galaxy A57 5G سيستكمل مسار الفئة المتوسطة العليا لدى سامسونج بمعالج Exynos 1680 الجديد، وهو معالج من تطوير سامسونج يدعم شبكات الجيل الخامس ويتوقع أن يقدم تحسنًا في الأداء وكفاءة الطاقة مقارنة بمعالجات Exynos في سلسلة A السابقة.

أوضحت التسريبات أن الهاتف سيأتي بشاشة OLED مرنة مع مستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة، وهيكل نحيف بسماكة تقارب 6.9 ملم ووزن حوالي 182 جرامًا، ما يجعله أخفّ وأكثر نحافة من Galaxy A56 مع الاحتفاظ ببطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير ودعم شحن سريع يصل إلى 45 واط وفقًا لاعتماد TUV الأخير.

تشابه في التصميم مع Galaxy A56

أشارت GSMArena إلى أن الصور المسربة للهاتف، إلى جانب بيانات منشورة في هيئة TENAA الصينية، توحي بأن Galaxy A57 5G سيحافظ إلى حد كبير على لغة التصميم المعتمدة في Galaxy A56 مع وحدة كاميرات خلفية رأسية بثلاث عدسات وخلفية بسيطة بدون تغييرات جذرية.

أوضحت المنصة أن هذه الجهات التنظيمية كشفت بالفعل معظم المواصفات المتوقعة للهاتف، في انتظار أن تكشف سامسونج رسميًا عن تفاصيل الكاميرا، وخيارات الذاكرة والتخزين، والأسعار المقررة لكل سوق عند إطلاق Galaxy A57 5G خلال الأسابيع القليلة المقبلة.