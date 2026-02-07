قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 7-2-2026..950 جنيه زيادة جديدة
الجرام بـ 23 مليون يورو.. ما هو أغلى معدن في العالم؟
الصحة: لم تُسجَّل أي حالة تبرع بأعضاء من متوفين حتى الآن.. والقبول المجتمعي التحدي الأكبر
تفاصيل وفاة ضابط استخبارات إسرائيلي بالوحدة 8200 في ظروف غامضة داخل سجن عسكري
نشأت الديهي: معاريف الإسرائيلية تنقل رسالتي حرفيًا بشأن التطبيع مع إسرائيل
لن اتكلم إلا بالمعلومات.. ماذا قال نشأت الديهي عن التعديل الوزاري
بعد حذف منشور مها نصار.. هند صبري تشارك جمهورها كواليس شارك تانك| القصة الكاملة
ضربة موجعة للأهلي.. ماذا قال سيف زاهر عن إصابة تريزيجيه
صدمة لمنتحلي صفة إعلامي.. الحبس في انتظار المخالفين
البنك المركزي يعلن طرح أذون خزانة بـ 75 مليار جنيه.. غدا
لا تتعرضوا للشمس غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا
رائد زراعة الكبد: التبرع بالأنسجة محسوم دينيًا ولا داعي لإثارة الجدل من جديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اقتراب إطلاق Galaxy A57 5G رسميًا بعد اعتماد البلوتوث

إطلاق Galaxy A57 5G
إطلاق Galaxy A57 5G
احمد الشريف

كشفت منصة GSMArena أن هاتف Samsung Galaxy A57 5G اقترب خطوة جديدة من الإطلاق الرسمي، بعد ظهوره في قاعدة بيانات مؤسسة Bluetooth SIG وحصوله على اعتماد البلوتوث رسميًا بعدة أرقام طراز مختلفة. 

أوضحت المنصة أن هذه الأرقام تشير إلى نسخ مخصصة لأسواق متعددة حول العالم، من بينها طراز SM‑A576S المتوقع طرحه حصريًا عبر شركة الاتصالات SK Telecom في كوريا الجنوبية، إلى جانب نسخ أخرى مثل SM‑A576B/DS المخصصة لأسواق دولية مختلفة.

طرح مبكر متوقع في فبراير بدل مارس

أشارت GSMArena وتقارير أخرى مثل PKRevenue إلى أن سامسونج تستعد هذه المرة لتقديم Galaxy A57 5G مبكرًا مقارنة بجهاز Galaxy A56 الذي تم الكشف عنه في مارس من العام الماضي. 

أوضحت هذه التقارير أن التسريبات المتداولة حاليًا ترجّح الإعلان عن الهاتف خلال الأسبوع الثاني من فبراير الجاري، أي في غضون أيام قليلة، خاصة أن اعتماد البلوتوث عادة ما يأتي في المراحل الأخيرة قبل الإطلاق الرسمي، إلى جانب ظهوره مؤخرًا أيضًا في سجلات هيئة المعايير الهندية BIS تمهيدًا لطرحه في الهند وأسواق أخرى.

مواصفات متوقعة تشمل معالج Exynos 1680 

أكدت مواقع متابعة مثل PKRevenue وGadgets360 Turbo أن Galaxy A57 5G سيستكمل مسار الفئة المتوسطة العليا لدى سامسونج بمعالج Exynos 1680 الجديد، وهو معالج من تطوير سامسونج يدعم شبكات الجيل الخامس ويتوقع أن يقدم تحسنًا في الأداء وكفاءة الطاقة مقارنة بمعالجات Exynos في سلسلة A السابقة. 

أوضحت التسريبات أن الهاتف سيأتي بشاشة OLED مرنة مع مستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة، وهيكل نحيف بسماكة تقارب 6.9 ملم ووزن حوالي 182 جرامًا، ما يجعله أخفّ وأكثر نحافة من Galaxy A56 مع الاحتفاظ ببطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير ودعم شحن سريع يصل إلى 45 واط وفقًا لاعتماد TUV الأخير.

تشابه في التصميم مع Galaxy A56

أشارت GSMArena إلى أن الصور المسربة للهاتف، إلى جانب بيانات منشورة في هيئة TENAA الصينية، توحي بأن Galaxy A57 5G سيحافظ إلى حد كبير على لغة التصميم المعتمدة في Galaxy A56 مع وحدة كاميرات خلفية رأسية بثلاث عدسات وخلفية بسيطة بدون تغييرات جذرية. 

أوضحت المنصة أن هذه الجهات التنظيمية كشفت بالفعل معظم المواصفات المتوقعة للهاتف، في انتظار أن تكشف سامسونج رسميًا عن تفاصيل الكاميرا، وخيارات الذاكرة والتخزين، والأسعار المقررة لكل سوق عند إطلاق Galaxy A57 5G خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

إطلاق Galaxy A57 5G Samsung طراز SM‑A576S جهاز Galaxy A56 Galaxy سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها بمناسبة شهر رمضان الكريم

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا قبل رمضان .. اعرف الموعد

بوابة الأزهر الإلكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية 2026.. احصل على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بنسبة نجاح59.01 %.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية | اعرفها برقم الجلوس

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

ترشيحاتنا

مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

جاب الله: تريزيجيه شعر بآلام في الخلفية.. ويجري أشعة بالقاهرة

تريزيجيه

مفاجأة.. إعلامي يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه

توروب

غير مقتنع باللاعب .. وائل جمعة يهاجم توروب بسبب موقفه من بلعمري

بالصور

بعد حذف منشور مها نصار.. هند صبري تشارك جمهورها كواليس شارك تانك| القصة الكاملة

هند صبري ومها نصار
هند صبري ومها نصار
هند صبري ومها نصار

انطلاق مبادرة خطوة – Step لاكتشاف ورعاية مواهب ذوي الهمم بمراكز شباب الشرقية

قادرون باختلاف
قادرون باختلاف
قادرون باختلاف

عزاء والد علا رشدي | أحمد السعدني ومحمد ممدوح أبرز الحضور.. صور

احمد صلا السعدنى واحمد حاتم من عزاء والد علا رشدي
احمد صلا السعدنى واحمد حاتم من عزاء والد علا رشدي
احمد صلا السعدنى واحمد حاتم من عزاء والد علا رشدي

استجابة لمٌسنة الزقازيق.. محافظ الشرقية يكلف بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لها

مسنة الشرقية
مسنة الشرقية
مسنة الشرقية

فيديو

دولة التلاوة

الحلقة قبل الأخيرة.. المتسابقون يفتتحون المنافسة بأنشودة "قمر سيدنا النبي"

الدكتور حسام عبد الغفار

حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو

بوستر مسلسل "الست موناليزا"

عوضي على الله .. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الست موناليزا

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة : التبرع بالجلد لا يسبب تشوهات .. والمأخوذ طبقة رقيقة جدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد