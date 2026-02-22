إبراهيم كارم: الخزف مهنة بلا نهاية وتحتاج إلى إبداع متجدد

أكد إبراهيم كارم، خزاف، أنه تعلم فن الخزف على مدار ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن مهنة الخزف من المهن التي يصعب الجمع بينها وبين أي عمل آخر نظرًا لما تتطلبه من وقت وجهد وتركيز كبيرين.

وقال إبراهيم كارم، خلال لقاء له لبرنامج “باب رزق”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن مهنة الخزف تحتاج إلى التطور والتغيير المستمر في أشكالها وتصميماتها، مؤكدًا أنها تعتمد بشكل أساسي على الأفكار الإبداعية والابتكار الدائم.

وأضاف أن مهنة الخزف هي مهنة بلا نهاية، إذ تحمل في طياتها دائمًا اكتشافات جديدة وتصميمات مبتكرة، ما يجعلها مجالًا متجددًا لا يتوقف عن الإبداع.