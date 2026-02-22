مصطفى غريب ضحية رامز ليفل الوحش بحلقة اليوم

حلّ الفنان مصطفى غريب ضيفًا على حلقة جديدة من برنامج رامز ليفل الوحش، الذي يقدمه الفنان رامز جلال ضمن السباق الرمضاني، في حلقة شهدت أجواء من الإثارة والمفاجآت المعتادة التي يعتمد عليها البرنامج كل عام.

وعلى جانب آخر، شنت الفنانة راندا البحيري هجومًا حادًا على البرنامج، واصفة إياه بـ«الكارثة الحقيقية» المستمرة منذ نحو 16 عامًا، معتبرة أنه يتجدد بصورة أكثر حدة ورعبًا في كل موسم رمضاني.

وأعربت البحيري عن استيائها مما وصفته بتصاعد مستوى الرعب في البرنامج عامًا بعد عام، مشيرة إلى أنه لا توجد ضوابط واضحة لما يُعرض فيه.

وأضافت أن البعض يصنف البرنامج على أنه عمل كوميدي، إلا أنه يتسبب في بث الخوف في نفوس الأطفال، خاصة مع عرضه وقت الإفطار، لافتة إلى أن بعض العبارات والمشاهد، ومنها قول المقدم «أنا في الشر مليش كبير»، تحمل رسائل سلبية وتثير الجدل حول محتوى البرنامج وتأثيره على المشاهدين.