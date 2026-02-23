نجوى فؤاد : أحمد رمزي وحشني أوي

تحدثت الفنانة نجوى فؤاد عن تغيّر شكل العلاقات الاجتماعية في شهر رمضان، مؤكدة أن الأجواء لم تعد كما كانت في الماضي، حيث اقتصرت اللقاءات حاليًا على رسائل الهاتف والمكالمات.

وقالت إنها تفتقد تجمعات الأصدقاء والعائلة، مشيرة إلى أن أغلب أقاربها يقيمون في الإسكندرية، ولا تجمعهم اللقاءات الدائمة كما كان يحدث قديمًا.

واستعادت ذكرياتها مع الفنانين الراحلين سمير صبري وأحمد رمزي، قائلة إنهم كانوا يجتمعون يوميًا تقريبًا على الإفطار أو العشاء دون غيرة أو حقد، وكانت العلاقة يسودها الود والاحترام.

وأضافت: «حتى بعد انفصالي عن أحمد رمزي، ظلّت علاقتنا طيبة، وكنا نتعامل كأسرة واحدة، وأفتقد هذه الروح كثيرًا الآن».

وأشارت إلى أنها تتابع الجيل الجديد من خلال الشاشة، لكنها لا تعرفهم شخصيًا، معتبرة أن الزمن تغيّر، ولم تعد الصداقات كما كانت.