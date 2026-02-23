قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير البترول: حفر بئرين استكشافيين و26 بئراً تنموياً لتعويض التناقص الطبيعي في الإنتاج
الرئيس السيسي يتوجه إلى المملكة العربية السعودية.. اليوم
شلل تام.. عمدة نيويورك يطالب سكان المدينة البقاء في المنازل .. اعرف السبب
قائد الفريق والظهير الأيسر.. ضربة موجعة لـ الجيش الملكى أمام بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
يبدأ من 10 آلاف جنيه.. طريقة شراء سند المواطن بعائد 17%
السفارة الأمريكية في لبنان تجلي موظفيها للسفر من مطار رفيق الحريري
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
حكم الاعتكاف في المسجد.. أمين الفتوى يوضح هل فرض أم سنة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

نجوى فؤاد : أحمد رمزي وحشني أوي

نجوي فؤاد
نجوي فؤاد
أحمد البهى

تحدثت الفنانة نجوى فؤاد عن تغيّر شكل العلاقات الاجتماعية في شهر رمضان، مؤكدة أن الأجواء لم تعد كما كانت في الماضي، حيث اقتصرت اللقاءات حاليًا على رسائل الهاتف والمكالمات.

وقالت إنها تفتقد تجمعات الأصدقاء والعائلة، مشيرة إلى أن أغلب أقاربها يقيمون في الإسكندرية، ولا تجمعهم اللقاءات الدائمة كما كان يحدث قديمًا.

واستعادت ذكرياتها مع الفنانين الراحلين سمير صبري وأحمد رمزي، قائلة إنهم كانوا يجتمعون يوميًا تقريبًا على الإفطار أو العشاء دون غيرة أو حقد، وكانت العلاقة يسودها الود والاحترام.

وأضافت: «حتى بعد انفصالي عن أحمد رمزي، ظلّت علاقتنا طيبة، وكنا نتعامل كأسرة واحدة، وأفتقد هذه الروح كثيرًا الآن».

وأشارت إلى أنها تتابع الجيل الجديد من خلال الشاشة، لكنها لا تعرفهم شخصيًا، معتبرة أن الزمن تغيّر، ولم تعد الصداقات كما كانت.

الفنانة نجوى فؤاد نجوى فؤاد سمير صبري

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين

حالة الطقس في مصر

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطربة اليوم

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

قيمة زكاة الفطر 2026

قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

كهربا

محمود كهربا: نسخة النهاردة متعرفش تستسلم

مدبولي

مدبولي يستعرض محاور عمل وزارة الاتصالات خلال الفترة المقبلة

جانب من اجتماع الوزير بعدد من القيادات العمالية

وزير العمل يؤكد على ترسّيخ مبادئ الحوار الاجتماعي مع ممثلي العمال

طلعت مصطفى

382 مليار جنيه مبيعات جديدة.. طلعت مصطفى تعزز موقعها كأكبر مطور عقاري في السوق المصرية

بالصور

توفير 10 فرص عمل بالقطاع الخاص لذوى الهمم خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام.. كيف تتجنبها؟

لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

