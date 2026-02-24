مرام علي: ممكن أفكر مستقبلا في تجميد البويضات وتبني طفلًا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد العاطي: دعم الجيش اللبناني رسالة تضامن قوية ويمكِّن الدولة من حصرية السلاح
8000 قـ.تيل.. روسيا تكشف حجم خسائرها في حربها ضد أوكرانيا
تحذير من "حماقة" أمريكية.. الجيش الإيراني يهدد: أي تصعيد سيحرق حلفاء واشنطن بالمنطقة
اتحاد الكرة يصرف 5 ملايين جنيه مستحقات الحكام عن يناير ويؤكد استقرار منظومة التحكيم
الصين تضيق الخناق على اليابان بفرض قيود تجارية كبيرة
معلومات الوزراء يطلق العدد السادس من «سياسات مناخية» تزامنًا مع COP30 لتعزيز الرؤى البيئية والمناخية
مدفيديف يحذر من حصول كييف على التكنولوجيا النووية: سنستخدم أسلحتنا المدمرة
رئيس الوزراء يتابع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري و كوبري 6 أكتوبر
تنظيم الاتصالات: إصدار شرائح للأطفال تمنع الدخول على المواقع الاباحية
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية بملوي بالمنيا
السودان.. مقتل 28 وإصابة 39 آخرين في هجوم للدعم السريع على بلدة مستريحة
إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026
فن وثقافة

كشفت الفنانة السورية مرام على ، أنها قد تفكر في تبني طفل مستقبليًا، مؤكدة أن ذلك يمثل مسؤولية كبيرة، مقارنةً بالمسؤوليات المرتبطة بالزواج والإنجاب.

وقالت مرام علي، في تصريحات تليفزيونية: سمعت عن فكرة تجميد البويضات، وأن هناك كثيرًا من الأشخاص نصحوها بهذا الموضوع، قائلة: حاليًا لا أفكر فيه، لكن لماذا لا؟

 قد أفكر فيه لاحقًا.

وكشفت مرام على، عن رفضها فكرة الزواج من رجل متزوج، مؤكدة أنه لا مانع لديها من الارتباط برجل مطلق، قائلة: لو الرجل مطلق، معنديش مشكلة أرتبط به.

وأكدت مرام علي، أن المقارنة بين مستوى الدراما في مصر وسوريا شيء جميل وضروري، مشيرة إلى أنها عملت في كليهما، معلقة: والله ما في فرق، كلهم يقدمون أعمالًا للمجتمع، هناك أعمال تُقدَّم بشكل كوميدي ليَنبسط الناس ويكون لهم وقت مع العائلة، سواء في التلفزيون أو السينما، أنا جربت الاثنين ولا أجد فرقًا.

واضافت: أنا بحب مصر وسوريا كتير، ولا فرق بين الدراما المصرية أو السورية، إذا جاءني عمل في سوريا وعمل في مصر كنت أقرأ الاثنين وأحببتهما، وكنت أريد الاثنين، موضحة أنها لا تفضل شئ عن الآخر بالنسبة للدراما المصرية والسورية.

