مرام علي: ممكن أفكر مستقبلا في تجميد البويضات وتبني طفلًا

كشفت الفنانة السورية مرام على ، أنها قد تفكر في تبني طفل مستقبليًا، مؤكدة أن ذلك يمثل مسؤولية كبيرة، مقارنةً بالمسؤوليات المرتبطة بالزواج والإنجاب.

وقالت مرام علي، في تصريحات تليفزيونية: سمعت عن فكرة تجميد البويضات، وأن هناك كثيرًا من الأشخاص نصحوها بهذا الموضوع، قائلة: حاليًا لا أفكر فيه، لكن لماذا لا؟

قد أفكر فيه لاحقًا.

وكشفت مرام على، عن رفضها فكرة الزواج من رجل متزوج، مؤكدة أنه لا مانع لديها من الارتباط برجل مطلق، قائلة: لو الرجل مطلق، معنديش مشكلة أرتبط به.

وأكدت مرام علي، أن المقارنة بين مستوى الدراما في مصر وسوريا شيء جميل وضروري، مشيرة إلى أنها عملت في كليهما، معلقة: والله ما في فرق، كلهم يقدمون أعمالًا للمجتمع، هناك أعمال تُقدَّم بشكل كوميدي ليَنبسط الناس ويكون لهم وقت مع العائلة، سواء في التلفزيون أو السينما، أنا جربت الاثنين ولا أجد فرقًا.

واضافت: أنا بحب مصر وسوريا كتير، ولا فرق بين الدراما المصرية أو السورية، إذا جاءني عمل في سوريا وعمل في مصر كنت أقرأ الاثنين وأحببتهما، وكنت أريد الاثنين، موضحة أنها لا تفضل شئ عن الآخر بالنسبة للدراما المصرية والسورية.