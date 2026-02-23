قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يتقدم على سموحة بهدف مروان عثمان في الشوط الأول بدوري نايل
الكشف عن المدير الفني الجديد لـ تورينو الإيطالي
ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة
مسئول أمريكي: محادثات مع روسيا والصين لبحث اتفاق متعدد للحد من الأسلحة النووية
مهيب عبد الهادي: عودة القميص رقم 21 لغرفة ملابس الأهلي
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية
الفتوى والتشريع: يجوز للقاضي إذا حكم بجناية مصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة
بعد انتهاء المقلب.. رامز جلال بفيديو مع زيزو: الصلح خير والأهلي في دمي
مفاجأة دبلوماسية.. طهران تقدم مسودة اتفاق شاملة لواشنطن قبل لقاء جنيف
دينا: بلاغ ضدي كل ربع ساعة.. وأكاديمية الرقص مش بتحرض على الفسق والفجور
هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل
الأقرب إلى قلبه.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة ولي العهد ‏السعودي بعد زيارة الرئيس السيسي
مرام علي: حبيت العمل مع أحمد السقا.. ولا أهتم بالسوشيال ميديا

قالت الفنانة السورية مرام علي، إنها شاركت في عام 2015 مع الفنان أحمد السقا في مسلسل «ذهاب وعودة»، موضحة أنها تحبه جدًا وتتمنى أن تشارك معه في عمل درامي أو سينمائي قادم.

وأضافت مرام علي، خلال لقاءها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج حبر سري، على شاشة القاهرة والناس، أن اختيارها للدور جاء عن طريق شركة الإنتاج، التي تواصلت معها ورشحتها، مؤكدة أنها لم تفكر في قبول أو رفض الدور، وأن التجربة كانت جديدة بالنسبة لها.

وتحدثت مرام على، عن ابتعادها مؤخرًا عن وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: «أنا أخر فترة مهتمة بالسوشيال ميديا، لكن في الطبيعي لا أركز بشكل كبير على السوشيال ميديا»، موضحة أن اهتمامها بهذه المنصات مرتبط بوجود عمل فني جديد، مضيفة: «الاهتمام بالسوشيال ميديا يكون مرتبط بوجود عمل فني لي أو عدمه، أنا بتفرج على اللي بيجي قدامي».

الأهلي وسموحة

الأهلي ينهي الشوط الأول متقدما على سموحة بهدف مروان عثمان في دوري نايل

كريم فؤاد

قبل مواجهة سموحة.. كريم فؤاد يصلي العشاء والتراويح مع لاعبي الأهلي

ياسين مرعي

أحمد حسن يكشف تفاصيل إصابة ياسين مرعي

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

أقل من 665 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات سيدان صينية ‏

إفراج.. عمرو سعد يشك في تارا عماد والجمهور يترقب مواجهته مع أحمد عبدالحميد

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

