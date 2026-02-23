الأهلي ينهي الشوط الأول متقدما على سموحة بهدف مروان عثمان في دوري نايل

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشوط الأول متقدمًا على مضيفه سموحة بهدف دون رد، في المباراة المقامة على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز «دوري نايل».

جاء هدف الأهلي في الدقيقة 30 عن طريق مروان عثمان، بعدما تابع تسديدة المغربي يوسف بلعمري الذي توغل ببراعة داخل منطقة الجزاء، ليمنح المارد الأحمر أفضلية التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

وشهدت المباراة إصابة ياسين مرعي في الدقيقة 18، ليغادر الملعب ويشارك بدلًا منه هادي رياض، الوافد الجديد خلال فترة الانتقالات الشتوية، ليسجل ظهوره الأول بقميص الأهلي.