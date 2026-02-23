مرام علي: أحب الجمال المصري ورفضت آلاف العرسان حفاظا على مهنتي

قالت الفنانة السورية مرام علي، إنها تحب الجمال المصري، موضحة أن البعض قال إنها تشبه المصريات القديمات، مثل سعاد حسني، وأكدت رغبتها أن يكون هذا الشبه ليس بالمظهر فقط، بل بروح الفتاة المصرية أيضًا.

وأضافت مرام علي، خلال لقاءها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج حبر سري، على شاشة القاهرة والناس، : «كل حد حلو، الجمال المصري به روح مختلفة»، مشيرة إلى حياتها الشخصية وزواجها، مشددة على أنها رفضت «1000 عريس»، قائلة: «ده رقم مجازي».

وأكدت أن مهنتها ووجودها الفني هما الشرطان الأساسيان في حياتها، مضيفة: «انت عرفتني فنانة، هفضل فنانة، بحترم مهنتي»

وأوضحت مرام على، أنها تلقت عروض زواج كثيرة طوال مراحل عمرها المختلفة، لكنها فضلت رفضها للحفاظ على عملها الفني وتركيزها على التمثيل، مؤكدة أن هذه هي أحد الأسباب الرئيسية لعدم ارتبطها حتى الآن.