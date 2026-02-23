مرام علي: لافرق بين الدراما السورية والمصرية وأحببت الأعمال في كلا البلدين

أكدت الفنانة السورية مرام علي، أن المقارنة بين مستوى الدراما في مصر وسوريا شيء جميل وضروري، مشيرة إلى أنها عملت في كليهما.

وقالت: «والله ما في فرق، كلهم يقدمون أعمالًا للمجتمع، هناك أعمال تُقدَّم بشكل كوميدي ليَنبسط الناس ويكون لهم وقت مع العائلة، سواء في التلفزيون أو السينما، أنا جربت الاثنين ولا أجد فرقًا».

وأضافت مرام علي، خلال لقاءها مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج «حبر سري»، على شاشة «القاهرة والناس»: «الأقرب ليّ أكيد الاثنين الدراما المصرية والسورية، خصوصًا بعد ما تذوقت طعم النجاح في مصر»، موضحة أن كل فنان يدافع ويدعم بلده بشكل كبير.

وتابعت: «أنا بحب مصر وسوريا كتير، ولا فرق بين الدراما المصرية أو السورية، إذا جاءني عمل في سوريا وعمل في مصر كنت أقرأ الاثنين وأحببتهما، كنت أريد الاثنين»، موضحة أنها لا تفضل شئ عن الآخر بالنسبة للدراما المصرية والسورية.