الانتخابات النيابية اللبنانية في مايو المقبل ستقتصر على الداخل.. تفاصيل
تحالف فضائي جديد في مصر بين وكالة الفضاء والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء
توحيد الرسوم وتسهيلات جديدة| إجراءات عاجلة من «التنمية المحلية» لتنظيم تداول المخلفات الخطرة بالمنشآت الطبية
نوال تحارب لاستعادة ابنها وكشف حقيقة اختفاء زوجها
وزير الاستثمار: تحديث سجل الضمانات المنقولة يخفض تكلفة وزمن الحصول على التمويل
آي صاغة: الذهب يرتفع محليا وعالميا وسط ترقب محادثات جنيف وتذبذب الدولار
ناقد رياضي: منافسة قوية بين نجوم الزمالك على التتويج ببطولة الدوري
ناصر ماهر يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل الجولة الـ20
تصريحات مؤثرة للراحل ياسر صادق في آخر لقاء له: أرفض تقديم سيرتي الذاتية.. فيديو
طبيب الأهلي : جاهزية تريزيجيه وزيزو لمواجهة زد
كان مثالًا للفنان المُلتزم.. نقابة المهن التمثيلية تنعى ياسر صادق بعد مسيرة فنية مشرفة
الابن العاق.. ضرب أمه للحصول على أموال لشراء مخدرات بالغربية والأمن يطارده
أخبار البلد

انتخابات المهندسين.. تعرف على المقرات ومواعيد التصويت في القاهرة والمحافظات

الدكتور أحمد فوزي رئيس لجنة انتخابات القاهرة
الديب أبوعلي

تنطلق غدًا الجمعة 27 فبراير المرحلة الأولى من انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين المصرية لعام 2026، حيث يُفتح باب التصويت من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً داخل مقار النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، لاختيار ممثلي المهندسين في عدد من المواقع النقابية.

وتشمل الانتخابات التي تجرى وفقًا لأحكام المادة (13) من قانون نقابة المهندسين رقم (66) لسنة 1974، وتعديلاته والنظام الداخلي؛ اختيار رؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن استكملوا مدة الأربع سنوات، إلى جانب انتخاب نصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية (الكهربائية – الميكانيكية – المدنية – المعمارية – التعدين والبترول والفلزات – الكيميائية والنووية – الغزل والنسيج)، وفق النسب المقررة لكل شعبة.

في السياق ذاته، تستقبل نقابة مهندسي القاهرة أعضاءها للإدلاء بأصواتهم بمقر اللجان الانتخابية في استاد القاهرة الدولي، وسط استعدادات تنظيمية مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وأكد الدكتور أحمد فوزي، رئيس لجنة انتخابات القاهرة، الانتهاء من جميع الترتيبات الإدارية والتنظيمية، مع توفير فرق إرشادية لتنظيم الدخول والخروج، بما يعكس الصورة الحضارية لمهندسي العاصمة.

ووفرت اللجنة أتوبيسات لنقل المهندسين عبر خمسة خطوط رئيسية، تم الإعلان عن مساراتها عبر الصفحة الرسمية للنقابة، لتيسير الوصول إلى مقر التصويت والعودة بعد انتهاء العملية الانتخابية.

كما أُتيح تجديد كارنيه النقابة وسداد الاشتراكات داخل مقر الانتخابات ذاته، مع استلام الكارنيه فورًا، لضمان عدم حرمان أي عضو من حقه في التصويت بسبب عدم التجديد.

ونظرًا لتزامن الانتخابات مع شهر رمضان، تم توفير رعاية طبية كاملة داخل المقر تحسبًا لأي حالات إجهاد أو طوارئ.

وأكدت اللجنة العليا ضرورة الحضور الشخصي وإبراز بطاقة الرقم القومي السارية وكارنيه العضوية، مع عدم جواز التصويت بالتوكيل، والتوقيع في كشوف الجمعية العمومية قبل الإدلاء بالصوت.

وأوضحت اللجنة العليا، أنه في حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة، تُجرى جولة إعادة بين الأعلى أصواتًا يوم الجمعة 6 مارس 2026.

وتُمثل هذه الانتخابات محطة مهمة في مسار العمل النقابي، وسط دعوات لمشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية لاختيار ممثليهم خلال الدورة الجديدة.

وفيما يلي ننشر المناصب النقابية المتنافس عليها غدا الجمعة في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، إضافة لأبرز الشروط وعناوين المقار الانتخابية في كل محافظة من محافظات الجمهورية: 

انتخابات نقابة المهندسين 2026 انتخابات نقابة المهندسين نقابة المهندسين انتخابات نقابة المهندسين المصرية نقابة مهندسي القاهرة استاد القاهرة الدولي شهر رمضان

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني

مفاجأة.. مباراة المصري ومودرن سبورت تشهد اعتراف الحكام بارتكاب خطأ تحكيمي

"الصحفيين الفلسطينيين": نطالب بتحرك دولي لمقاضاة إسرائيل على جرائمها في غزة

"الصحفيين الفلسطينيين": نطالب بتحرك دولي لمقاضاة إسرائيل على جرائمها في غزة

توقيع 16 اتفاقية تعاون مشترك بين الهند وإسرائيل

سوريا.. نقل 61 موقوفاً من أبناء محافظة السويداء إلى حاجز المتونة

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم (البيكاتا).. وصفة كريمي وسهلة

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

مقاومة الأنسولين

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان | صور

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

