انتخابات المهندسين.. تعرف على المقرات ومواعيد التصويت في القاهرة والمحافظات

تنطلق غدًا الجمعة 27 فبراير المرحلة الأولى من انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين المصرية لعام 2026، حيث يُفتح باب التصويت من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً داخل مقار النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، لاختيار ممثلي المهندسين في عدد من المواقع النقابية.

وتشمل الانتخابات التي تجرى وفقًا لأحكام المادة (13) من قانون نقابة المهندسين رقم (66) لسنة 1974، وتعديلاته والنظام الداخلي؛ اختيار رؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن استكملوا مدة الأربع سنوات، إلى جانب انتخاب نصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية (الكهربائية – الميكانيكية – المدنية – المعمارية – التعدين والبترول والفلزات – الكيميائية والنووية – الغزل والنسيج)، وفق النسب المقررة لكل شعبة.

في السياق ذاته، تستقبل نقابة مهندسي القاهرة أعضاءها للإدلاء بأصواتهم بمقر اللجان الانتخابية في استاد القاهرة الدولي، وسط استعدادات تنظيمية مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وأكد الدكتور أحمد فوزي، رئيس لجنة انتخابات القاهرة، الانتهاء من جميع الترتيبات الإدارية والتنظيمية، مع توفير فرق إرشادية لتنظيم الدخول والخروج، بما يعكس الصورة الحضارية لمهندسي العاصمة.

ووفرت اللجنة أتوبيسات لنقل المهندسين عبر خمسة خطوط رئيسية، تم الإعلان عن مساراتها عبر الصفحة الرسمية للنقابة، لتيسير الوصول إلى مقر التصويت والعودة بعد انتهاء العملية الانتخابية.

كما أُتيح تجديد كارنيه النقابة وسداد الاشتراكات داخل مقر الانتخابات ذاته، مع استلام الكارنيه فورًا، لضمان عدم حرمان أي عضو من حقه في التصويت بسبب عدم التجديد.

ونظرًا لتزامن الانتخابات مع شهر رمضان، تم توفير رعاية طبية كاملة داخل المقر تحسبًا لأي حالات إجهاد أو طوارئ.

وأكدت اللجنة العليا ضرورة الحضور الشخصي وإبراز بطاقة الرقم القومي السارية وكارنيه العضوية، مع عدم جواز التصويت بالتوكيل، والتوقيع في كشوف الجمعية العمومية قبل الإدلاء بالصوت.

وأوضحت اللجنة العليا، أنه في حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة، تُجرى جولة إعادة بين الأعلى أصواتًا يوم الجمعة 6 مارس 2026.

وتُمثل هذه الانتخابات محطة مهمة في مسار العمل النقابي، وسط دعوات لمشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية لاختيار ممثليهم خلال الدورة الجديدة.

وفيما يلي ننشر المناصب النقابية المتنافس عليها غدا الجمعة في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، إضافة لأبرز الشروط وعناوين المقار الانتخابية في كل محافظة من محافظات الجمهورية: