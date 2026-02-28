محافظ أسيوط يقود جولة ميدانية موسعة بأبوتيج لإزالة مخالفات بناء

قاد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط جولة ميدانية موسعة بمدينة أبوتيج، لمتابعة الانضباط بالشارع والتصدي لمخالفات البناء، إلى جانب الوقوف على مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وفرض هيبة الدولة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ومصطفى حلمي مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال تفقده عددًا من الشوارع، رصد المحافظ حالتي بناء مخالفتين، حيث تم ضبط إقامة شدة خشبية تمهيدًا لصب الدور الخامس العلوي بأحد الشوارع المتفرعة من طريق أسيوط–سوهاج البحري، بالمخالفة للتراخيص والاشتراطات المنظمة.

كما تم اكتشاف حالة بناء أخرى لا تتوافق مع القواعد والضوابط المعمول بها. وعلى الفور، وجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وسرعة تنفيذ الإزالة الفورية للأعمال المخالفة، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس منظومة البناء أو تعيد مظاهر العشوائية.

وشدد اللواء محمد علوان على أهمية تكثيف المتابعة الميدانية والتعامل الحاسم مع أية مخالفات في مهدها، حفاظًا على التخطيط العمراني وسلامة المواطنين، وترسيخًا لسيادة القانون دون استثناء.

وفي سياق متصل، تابع المحافظ سير العمل بمنظومة النظافة العامة ورفع الإشغالات بعدد من الشوارع والميادين، موجهًا باستمرار حملات النظافة اليومية، ورفع المخلفات أولًا بأول، ومنع عودة الإشغالات مرة أخرى، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

كما تفقد قطعة أرض فضاء كانت تستغل كمقلب للقمامة، حيث أوضح رئيس المركز أنه تم الانتهاء من أعمال تسوير الأرض، ووجه المحافظ بسرعة تركيب بوابة لمنع إلقاء المخلفات مستقبلًا، مع تكثيف المتابعة الدورية للموقع.

وأكد محافظ أسيوط أن تحسين منظومة النظافة يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، لما لها من تأثير مباشر على صحة المواطنين والحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى استمرار الجولات الميدانية المفاجئة بكافة المراكز والمدن لرصد أي ملاحظات على أرض الواقع والتعامل معها فورًا، بما يحقق رضا المواطنين ويعزز جودة الحياة داخل المحافظة.