الإمارات : إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي كإجراء احترازي استثنائي
«نيويورك تايمز»: الهجوم على إيران قد يكون أوسع من ضربات يونيو
إيران تعلن شن هجوما كبيرا على الأسطول الأمريكي الخامس بالبحرين
راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة
مسؤول بالدفاع الإسرائيلي: التخطيط للعملية على إيران تم لأشهر وتحدد موعدها قبل أسابيع
الحرب الأمريكية على إيران.. دوي انفجارات في البحرين
إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت
رئيس الاحتلال لمواطنيه: حافظوا على سلامتكم.. أيام عصيبة تنتظر الإسرائيليين
جيش الاحتلال يمنع نشر أي أخبار عن أماكن الضربات الإيرانية
وزارة الطيران تناشد المسافرين بمراجعة الحجوزات قبل الذهاب للمطار
الري: إنشاء 50 بحيرة جبلية لحصاد مياه الأمطار بوادى فيران بجنوب سيناء
مصر .. تنسيق مع جميع الجهات بما يضمن سلامة وأمان حركة الطيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يقود جولة ميدانية موسعة بأبوتيج لإزالة مخالفات بناء

محافظ أسيوط يقود جولة ميدانية موسعة بأبوتيج لإزالة مخالفات بناء ورصد شدة خشبية مخالفة ومتابعة منظومة النظافة العامة
محافظ أسيوط يقود جولة ميدانية موسعة بأبوتيج لإزالة مخالفات بناء ورصد شدة خشبية مخالفة ومتابعة منظومة النظافة العامة
إيهاب عمر

قاد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط جولة ميدانية موسعة بمدينة أبوتيج، لمتابعة الانضباط بالشارع والتصدي لمخالفات البناء، إلى جانب الوقوف على مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وفرض هيبة الدولة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ومصطفى حلمي مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال تفقده عددًا من الشوارع، رصد المحافظ حالتي بناء مخالفتين، حيث تم ضبط إقامة شدة خشبية تمهيدًا لصب الدور الخامس العلوي بأحد الشوارع المتفرعة من طريق أسيوط–سوهاج البحري، بالمخالفة للتراخيص والاشتراطات المنظمة.

 كما تم اكتشاف حالة بناء أخرى لا تتوافق مع القواعد والضوابط المعمول بها. وعلى الفور، وجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وسرعة تنفيذ الإزالة الفورية للأعمال المخالفة، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس منظومة البناء أو تعيد مظاهر العشوائية.

وشدد اللواء محمد علوان على أهمية تكثيف المتابعة الميدانية والتعامل الحاسم مع أية مخالفات في مهدها، حفاظًا على التخطيط العمراني وسلامة المواطنين، وترسيخًا لسيادة القانون دون استثناء.

وفي سياق متصل، تابع المحافظ سير العمل بمنظومة النظافة العامة ورفع الإشغالات بعدد من الشوارع والميادين، موجهًا باستمرار حملات النظافة اليومية، ورفع المخلفات أولًا بأول، ومنع عودة الإشغالات مرة أخرى، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

كما تفقد قطعة أرض فضاء كانت تستغل كمقلب للقمامة، حيث أوضح رئيس المركز أنه تم الانتهاء من أعمال تسوير الأرض، ووجه المحافظ بسرعة تركيب بوابة لمنع إلقاء المخلفات مستقبلًا، مع تكثيف المتابعة الدورية للموقع.

وأكد محافظ أسيوط أن تحسين منظومة النظافة يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، لما لها من تأثير مباشر على صحة المواطنين والحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى استمرار الجولات الميدانية المفاجئة بكافة المراكز والمدن لرصد أي ملاحظات على أرض الواقع والتعامل معها فورًا، بما يحقق رضا المواطنين ويعزز جودة الحياة داخل المحافظة.

أسيوط مدينة أبوتيج مخالفات البناء النظافة العامة رفع الإشغالات محافظ أسيوط إزالة التعديات

منحة التموين

رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

ريبيرو

رد فعل غير متوقع من ريبيرو بعد الحصول على حكم ضد الأهلي أمام كاس

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

حالة الطقس

. أجواء شديدة البردوة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة| تفاصيل

عمرو أديب

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

ممدوح عباس

تخطت الـ2 مليار جنيه .. ممدوح عباس يكشف مديونية الزمالك الحقيقية وأرض أكتوبر

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 28-2-2026

ترخيص سلاح ناري

عايز ترخص سلاح ناري؟.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يقفز.. أسعار الذهب الآن في مصر

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

بورش كايين
بورش كايين
بورش كايين

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

