اشتري هاتف iPhone Air بخصم كبير.. إليك التفاصيل

لا تُقدم آبل عادةً تخفيضات سريعة على أسعار هواتف آيفون الجديدة، إلا أنه في المقابل أطلقت شركة آبل، عبر منصتيها الرسميتين Tmall وJD.com، عرضًا ترويجيًا مؤخرًا لخفّض سعر هاتفها Air بسعة 256 جيجابايت بمقدار 2000 يوان.

ومع تطبيق الدعم الحكومي الصيني، انخفض سعر الهاتف إلى 5499 يوانًا (حوالي 790 دولارًا أمريكيًا) ويمثل هذا انخفاضاً قدره 2500 يوان عن سعر إطلاقه الأصلي البالغ 7999 يوان، أي ما يزيد عن 30%. ويُعدّ هذا الخصم غير معتاد بالنسبة لهاتف آيفون حديث الإصدار.

هاتف ايفون

على الجانب الآخر وفقا لموقع gizmochina فإن خفض السعر بشكل حاد ليس مفاجئاً، بل هو رد فعل على ضعف مبيعات الطراز ذات التصميم النحيف على مستوى العالم، وهو ما لم يكن متوقعاً.

بحسب بيانات شركة الأبحاث الدولية IDC، لم تتجاوز مبيعات آيفون إير ثلث أعلى توقعات آبل في الأسابيع التي تلت إطلاقه إلا أنه بعد فترة وجيزة، أفادت التقارير أن شركة آبل خفضت إنتاجها من هذا الطراز إلى النصف.

انخفاض أسعار آيفون Air

أما عن أبرز مواصفات هاتف iPhone Air فهو يأتي بسعة 256 جيجابايت و يتميّز بنحافته وخفة وزنه، إذ يبلغ سمكه 5.6 ملم فقط ويزن 165 جرامًاويعمل بمعالج Apple A19 Pro، ويضمّ شاشة عالية التحديث بمعدل 120 هرتز كما يحتوي على كاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل وبطارية بسعة 3149 مللي أمبير.



على الجانب الآخر، لاحظ المحللون أن سعر هاتف iPhone Air كان في البداية قريبًا جدًا من سعر سلسلة iPhone Pro، على الرغم أنه يقدم ميزات أقل، بما في ذلك كاميرا واحدة، ومكبر صوت واحد، وبطارية أصغر، ودعم شريحة eSIM فقط. وبسعره الكامل.