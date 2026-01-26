قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يوجه بإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية وفق المعايير العالمية
المشاط: جائزة التميز الحكومي عنوان التطوير والدولة تضع الكفاءة في صدارة الأولويات
حصر وتصنيف الأراضي بمشروع سنابل سونو بأسوان
مدبولي: لا إصلاح اقتصادي حقيقي دون إصلاح إداري.. وبناء الإنسان أولوية
مدبولي: جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي تجسيد للعلاقات الشراكة الممتدة مع دولة الإمارات
مدبولي: حياة كريمة أكبر مشروع تنموي لتطوير قرى الريف
خلافات الميراث تدفع مزارعا للاعتداء على والدته بالضرب في الغربية
تأكيدا لصدى البلد.. عمرو محمود ياسين ينفي تشابه وننسى اللي كان مع أزمة ياسمين عبدالعزيز وطليقها أحمد العوضي
الأهلى يتصدر قائمة الأفضل فى دورى أبطال أفريقيا.. وترتيب بيراميدز مفاجأة
بيع بورتريه نادر لواشنطن بــ 2.8 مليون دولار.. إيه الحكاية؟
أوباما وكلينتون يهاجمان ترامب بعد مقـ.تل مواطنين على يد عملاء الهجرة
موهبة استثنائية تكتب التاريخ مبكرا.. لامين يامال يتفوق على ميسي ورونالدو بالأرقام
اشتري هاتف iPhone Air بخصم كبير.. إليك التفاصيل

هواتف ايفون
هواتف ايفون
لمياء الياسين

لا تُقدم آبل عادةً تخفيضات سريعة على أسعار هواتف آيفون الجديدة، إلا أنه في المقابل أطلقت شركة آبل، عبر منصتيها الرسميتين Tmall وJD.com، عرضًا ترويجيًا مؤخرًا لخفّض سعر هاتفها Air بسعة 256 جيجابايت بمقدار 2000 يوان. 

ومع تطبيق الدعم الحكومي الصيني، انخفض سعر الهاتف إلى 5499 يوانًا (حوالي 790 دولارًا أمريكيًا) ويمثل هذا انخفاضاً قدره 2500 يوان عن سعر إطلاقه الأصلي البالغ 7999 يوان، أي ما يزيد عن 30%. ويُعدّ هذا الخصم غير معتاد بالنسبة لهاتف آيفون حديث الإصدار.

هاتف ايفون

على الجانب الآخر وفقا لموقع gizmochina فإن خفض السعر بشكل حاد ليس مفاجئاً، بل هو رد فعل على ضعف مبيعات الطراز ذات التصميم النحيف على مستوى العالم، وهو ما لم يكن متوقعاً.

بحسب بيانات شركة الأبحاث الدولية IDC، لم تتجاوز مبيعات آيفون إير ثلث أعلى توقعات آبل في الأسابيع التي تلت إطلاقه إلا أنه بعد فترة وجيزة، أفادت التقارير أن شركة آبل خفضت إنتاجها من هذا الطراز إلى النصف.

انخفاض أسعار آيفون Air 

انخفاض أسعار آيفون Air 

أما عن أبرز مواصفات هاتف iPhone Air فهو يأتي بسعة 256 جيجابايت و يتميّز بنحافته وخفة وزنه، إذ يبلغ سمكه 5.6 ملم فقط ويزن 165 جرامًاويعمل بمعالج Apple A19 Pro، ويضمّ شاشة عالية التحديث بمعدل 120 هرتز كما يحتوي على كاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل وبطارية بسعة 3149 مللي أمبير.


على الجانب الآخر، لاحظ المحللون أن سعر هاتف iPhone Air كان في البداية قريبًا جدًا من سعر سلسلة iPhone Pro، على الرغم أنه يقدم ميزات أقل، بما في ذلك كاميرا واحدة، ومكبر صوت واحد، وبطارية أصغر، ودعم شريحة eSIM فقط. وبسعره الكامل.

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

النجم العالمي خابي لام

صفقة تاريخية.. خابي نجم التيك توك يبيع شركته

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

اورمان الشرقية

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

سعاد حسني

في ذكراها .. معلومات رقمية عن السندريلا سعاد حسني

بابا وماما جيران

شاهد.. صور من كواليس بابا وماما جيران

بالصور

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

