مسئول عسكري أمريكي : وقف إطلاق النار مع إيران دخل حيز التنفيذ

أكد مسئول عسكري أمريكي رفيع المستوى، أن وقف إطلاق النار في الحرب بين أمريكا وإيران دخل حيز التنفيذ.

وقال المسئول العسكري الأمريكي، في تصريحات لموقع "أكسيوس" الإخباري، أنه تم وقف الهجمات العسكرية الأمريكية ضد إيران.

أفادت مصادر أمنية رفيعة مطلعة على تفاصيل اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة خلال الساعات الماضية، لموقع يديعوت أحرونوت الإخباري، أن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ساعة، سيشمل لبنان أيضاً.

يأتي ذلك خلافاً لجميع التقارير الأخرى في وسائل الإعلام الدولية، فقد تحقق انفراج كبير خلال اليوم في جهود الدول الوسيطة، لحمل الولايات المتحدة وإيران على قبول مقترح وقف إطلاق نار مؤقت تجري خلاله مفاوضات.

وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على أن يسري وقف إطلاق النار على الساحة اللبنانية، ما يعني أن إسرائيل وحزب الله سيتوقفان عن إطلاق النار، بينما ستفتح إيران مضيق هرمز.

وفي السياق نفسه، قال مسؤول أمريكي، في تصريحات تلفزيونية، يوم الأربعاء إنه تم وقف جميع العمليات العسكرية ضد إيران، مؤكدا وقف جميع العمليات الهجومية ضدها.

كشف مصدران مطلعان لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، اليوم الأربعاء أنه من المقرر أن تعقد الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق لإنهاء الحرب في إسلام أباد يوم الجمعة.

وأضافت "أكسيوس" أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد أن تفتح إيران مضيق هرمز.

وقال مجلس الأمن القومي الإيراني، اليوم الأربعاء إنه تقرر عقد مفاوضات في إسلام آباد لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل إنهاء الحرب.

وأفادت وكالة تسنيم الإخبارية الإيرانية، أن "التوصل لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين إيران والعدو الأمريكي الصهيوني وفق شروط خاصة"، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل دقيقة أكثر حول وقف إطلاق النار من قبل إيران.

وأعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على شروط إيران لإنهاء الحرب.