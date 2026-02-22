قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز تقسيط زكاة المال؟.. الأزهر للفتوى يوضح
أبعاد التنمية المستدامة في دول حوض النيل.. إصدار جديد يستلهم عبقرية التاريخ ورهانات المستقبل بهيئة الكتاب
قبول دفعة من الأطباء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط بالقوات المسلحة
حال اندلاع حرب أمريكية.. المرشد الإيراني يصدر توجيهات عاجلة
مع اقتراب انضمامة للمنتخب.. أرقام جديدة لـ ناصر منسي
200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر
كنز تحت أفريقيا.. صخر يحكي قصة نار عمرها 2.5 مليار سنة
تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر
فتح أسواق جديدة ودعم الصادرات.. تعزيز التعاون بين وزارتي الخارجية والاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية
سيادة العرب لا تمس.. الأحزاب تهاجم تصريحات السفير الأمريكي
زيادة العصبية والخلافات الأسرية في رمضان.. هل الصيام السبب؟
دولة التلاوة.. الشيخ محمد أحمد حسن يحي ليالي رمضان في الإمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليفربول
ليفربول
عبدالله هشام

يستعد فريق ليفربول لخوض مواجهة مهمة أمام منافسه نوتنجهام فورست مساء اليوم الأحد على ملعب سيتي جراوند ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأتي المباراة في توقيت حاسم من عمر المسابقة، مع اشتداد المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، إلى جانب صراع الهروب من مراكز الهبوط.

موعد مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست

وتقام مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت السعودية. ومن المقرر أن تُذاع المواجهة عبر قناة beIN Sports HD 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في المنطقة العربية

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل ليفربول اللقاء وهو يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل الاقتراب أكثر من المربع الذهبي وتعزيز حظوظه في المنافسة على مقعد أوروبي. 

في المقابل، يتواجد نوتينجهام فورست في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة، ويطمح للخروج بنتيجة إيجابية تساعده في الابتعاد عن مناطق الخطر.

ويتربع آرسنال على صدارة الترتيب برصيد 58 نقطة، قبل مواجهته المرتقبة أمام توتنهام هوتسبير في ديربي لندن مساء اليوم.

نتائج الجولة الماضية وطموحات اللقاء
كان ليفربول قد حقق انتصارًا مهمًا في الجولة السابقة على حساب برايتون بثلاثية نظيفة، ما منح الفريق دفعة معنوية قوية قبل مواجهة اليوم. أما نوتينجهام فورست، فخرج بتعادل سلبي أمام وولفرهامبتون واندررز، ليواصل سعيه لحصد النقاط من أجل تحسين موقعه في الجدول.

ليفربول ليفربول ضد نوتنجهام نادي ليفربول فريق ليفربول محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

طائرة الزمالك

طائرة الزمالك يخطف فوزا مثيرا علي وادي دجلة

الزمالك

«جاليليو» يكشف الأسباب الحقيقية لخسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

محمود كهربا يحتفل مع زملائه بصعود إنبى لنصف نهائى كأس مصر

محمود كهربا يحتفل مع زملائه بصعود إنبى لنصف نهائى كأس مصر | شاهد

ترشيحاتنا

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

بالصور

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

حافظ على طاقتك طوال اليوم.. 9 نصائح لتجنب العطش في رمضان

9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد