مواصفات سكودا كاروك 2026 الجديدة

ينتشر في سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سكودا كاروك موديل 2026

وتوافره هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: سكودا كاروك موديل 2026، وتنتمي كاروك الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ سكودا كاروك موديل 2026

سكودا كاروك موديل 2026

تحتوي سيارة سكودا كاروك موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

سكودا كاروك موديل 2026

ويوجد بـ سيارة سكودا كاروك موديل 2026 ايضا، نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System .

محرك سكودا كاروك موديل 2026

سكودا كاروك موديل 2026

تحصل سيارة سكودا كاروك موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 201 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.2 ثانية .

مواصفات سكودا كاروك موديل 2026

تمتلك سيارة سكودا كاروك موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها Roof Rack، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها AM/FM Radio، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وتكيف، وبها ريموت كنترول.

سكودا كاروك موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة سكودا كاروك موديل 2026 بها، مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال الأبواب تعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Touch Screen .

سعر سكودا كاروك موديل 2026

سكودا كاروك موديل 2026

تباع سيارة سكودا كاروك موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 950 ألف جنيه .