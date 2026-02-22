هدفان وسجل خالٍ من الهزائم.. أرقام محمد صلاح أمام نوتنجهام فورست

يستعد النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، للعودة إلى التهديف عندما يلتقي فريقه نوتنجهام فورست، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب سيتي جراوند.

ويأمل صلاح في تعزيز معدله التهديفي بعد تسجيله أربعة أهداف فقط هذا الموسم في الدوري، والسعي لإضافة هدفه الخامس أمام فريق سبق له زيارة شباكه من قبل.

ويملك صلاح تاريخًا متباينًا أمام نوتنجهام فورست، إذ خاض ست مباريات سجل خلالها هدفين دون أي تمريرات حاسمة، بينما حقق ليفربول فوزين وتعادلًا مقابل ثلاث هزائم.

ومع ذلك، لم يتعرض "الريدز" للهزيمة في المباريات التي سجل فيها صلاح، ما يزيد من حافزه لتقديم أداء مميز الليلة.

ويرغب قائد منتخب مصر في تحسين أرقامه وإعادة مستواه التهديفي المميز، خاصة بعد الانتقادات التي طالت أدائه مؤخرًا مقارنة بالمواسم السابقة، وسط مطالب جماهيرية بعودته إلى مستواه المعهود مع الفريق.

ليفربول يسعى أيضًا لمواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري الإنجليزي، ويعول على تألق صلاح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نوتنجهام فورست.