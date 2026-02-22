سفير مصر بالسنغال ينظم مأدبة إفطار لـ منتخب السلاح احتفالًا بالتتويج ببطولة إفريقيا

استقبل السفير خالد عارف سفير مصر بالسنغال و حرمه بعثة المنتخب المصري للسلاح على مأدبة إفطار، احتفالًا بالنتائج المميزة التي حققها أبطالنا باكتساح ميداليات بطولة أفريقيا للسلاح للناشئين والشباب تحت 20 و17 و15 سنة، والتي أقيمت في السنغال خلال الفترة من 16 وحتى 21 فبراير الجاري.

وسيطر لاعبو مصر على منافسات البطولة حيث حصد المنتخب الوطني 42 ميدالية متنوعة بواقع 22 ذهبية و9 فضيات و11 برونزية، ليتصدر جدول الترتيب العام عن جدارة.



وأعرب سفير مصر بالسنغال عن فخره واعتزازه بما قدمه لاعبو ولاعبات المنتخب من أداء مشرف وروح قتالية عالية، مشيدًا بالمظهر الحضاري والانضباط الكبير الذي ظهرت به البعثة طوال فترة البطولة.

كما أثنى سفير مصر بالسنغال على الجهود المبذولة في البطولة تحت قيادة أحمد سمير الميداني نائب رئيس الاتحاد المصري ورئيس البعثة، مؤكدا أن ما تحقق هو ثمرة عمل جماعي وتخطيط مميز يعكس تطور منظومة السلاح المصري بقيادة طارق الحسيني رئيس الاتحاد المصري.

وضمت قائمة اللاعبين واللاعبات لسلاح سيف المبارزة كل من: إسلام أسامة، يوسف عيسى، فؤاد غريب، فرح محفوظ، سلمى الشيخ، يوسف مدروس، يونس أبو هاشم، آدم خضري، فريدة خليل، نور محفوظ، وفريدة خليل.

وجاءت قائمة سلاح الشيش كالتالي: كريم مدحت، وعمر خالد، وجنى إيهاب، ولوجين خالد، وإنجي خالد، وجنى درويش، ويونس الإبراشي، ومهند العسال، وفاطيما وهبة، وأروى ناصر.

وأخيرا ضمت قائمة سلاح السيف كل من: أدهم عماد، وعمر دويدار، وعلي حاتم، وعنان حازم، ونجوى نوفل، وحمزة وسام، وساهر أبو السعود، وخديجة أبو علم، وعنان حازم، وروضة ناصر.

ورافق البعثة كل من أحمد سمير الميداني نائب رئيس الاتحاد المصري ورئيس البعثة، وأيمن غنيم المدير الإداري للمنتخبات، وإسلام جمال مدرب سلاح سيف المبارزة، ومحمود عبد الغفور مدرب سلاح السيف، وعمر عبد الجواد مدرب سلاح الشيش، ومحمد فرج أخصائي علاج طبيعي، وغادة عاطف أخصائي تأهيل .