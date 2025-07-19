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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ASUS ROG Phone 9 Pro .. أفضل هاتف أندرويد لمحبي الألعاب في 2025

ASUS
ASUS
احمد الشريف

يُجمع consensus من مواقع مثل Android Central وPocketTactics وTechHBS على أن ASUS ROG Phone 9 Pro هو الخيار الأمثل لعشاق اللعب على الهواتف الذكية. يعتمد على معالج Snapdragon 8 Elite، ويدعم حتى 24 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، مما يوفر أداء غير مسبوق في التطبيقات الثقيلة والألعاب المتقدمة. 

يتميز بشاشة AMOLED بحجم 6.78 بوصة ومعدل تحديث يصل إلى 165‑185 هرتز، ما يمنح تجربة بصرية فائقة السلاسة أثناء اللعب .

تبريد وميزات تحكم فائقة

مزود بنظام تبريد متطور AeroActive Cooler X2 مع مراوح لتبريد الجهاز أثناء جلسات اللعب الطويلة، بالإضافة إلى أزرار تحكم حساسة على الجانبين (AirTrigger 5.0)، مما يعزز التحكم خصوصًا في ألعاب FPS أو الأكشن.

بطارية تدوم لساعات

يحتوي الهاتف على بطارية بسعة حوالي 6000 مللي أمبير تشحن بسرعة تصل إلى 65 واط عبر USB‑PD، مما يدعم تشغيل الألعاب لساعات طويلة دون توقف .

الأداء الثابت تحت الضغط

خاض الهاتف اختبارات تحميل مطوّلة تحت 3DMark Stress Test، ونجح في الحفاظ على أداء ثابت دون تقليل التردد (no throttling)، مما يعكس كفاءة تبريد عالية واستقرارًا للأداء .

منافسان كبار لكن لـأغراض أوسع

Samsung Galaxy S25 Ultra

رغم أنه ليس هاتف ألعاب فقط، يُعد خيارًا قويًا نظرًا لكفاءته العالية والمدعومة بخدمة AI Game Booster وميزات مثل Instant Slow-mo وNote Assist التي تضيف قيمة للاعبين، فضلاً عن شاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.9 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز ومعالج Snapdragon 8 Elite for Galaxy . خيار ممتاز لمن يبحث عن هاتف مزيج بين الألعاب والإنتاجية.

RedMagic 10 Pro

يُعد خيارًا مثاليًا لمن يريد أداء ألعاب عالي دون سعر عالي، حيث يقدم معالج Snapdragon 8 Elite مع شاشة AMOLED بمعدل 144 هرتز، تبريد نشط (ICE 15.0 cooling)، ومقبضات حسية (shoulder triggers)، إلى جانب بطارية ضخمة 7050 مللي أمبير وشحن سريع 100 واط، بسعر أقل من المنافسين.

لمحة عن خيارات أخرى مميزة

من الهواتف ذات الأداء القوي مثل Realme GT 7 الذي يجمع بين شاشة 144 هرتز، بطارية 7000 مللي أمبير، وشريحة Dimensity 9400+، مُصمم لأداء طويل الأمد بأسعار مناسبة؛ وiQOO Neo 10 الذي يوفر أداء Flagship بشريحة Snapdragon 8 Gen 3 وسعر منافس جدًا، وOnePlus 13 الذي يقدم تجربة بدون عناء، مع تصميم أنيق وشحن سريع 100 واط، مما يجعله مناسبًا للألعاب والاستخدام العام المتنقل الخفيف الأبعاد .

الخلاصة

إذا كنت تبحث عن أقوى هاتف ألعاب على أندرويد في 2025، فإن ASUS ROG Phone 9 Pro هو الخيار الذي لا يُضاهى في الأداء، التبريد، وميزات التحكم المتقدمة.

 أما إن كنت تريد مزيجًا من القوة والقيمة والاقتصادية، فهاتف مثل RedMagic 10 Pro يوفر تجربة ألعاب مخصصة بسعر أقل. 

أما لمحبي الأجهزة متعددة المهام، فإن Galaxy S25 Ultra يوفر توازناً مذهلاً بين تجربة ألعاب رائعة وقدرات إنتاجية متقدمة في جهاز واحد.

Asus ASUS ROG ASUS ROG Phone 9 Pro

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