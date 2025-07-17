لمحبي الألعاب.. إليك أفضل حاسوب بالأسواق في 2025

تتجاوز أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب في عام ٢٠٢٥ حدود المألوف، ويعد جهاز Asus ROG Strix G16 مثالا واضحا على ذلك.

ويستهدف الجهاز اللاعبين والمبدعين والمستخدمين المحترفين الذين يطلبون أداءً فائقًا.

إليك مواصفات الجهاز :



جهاز أسوس ROG Strix G16 (2025)

يتميز جهاز ROG Strix G16 بتصميمه الجريء والمتطور.

هيكله المصنوع من الألومنيوم بلون Eclipse Gray يمنحك شعورًا بالمتانة، مع لمسات RGB جريئة ولوحة مفاتيح RGB chiclet رباعية المناطق المميزة بمفتاح Copilot مخصص، ما يجعله خيارًا مثاليًا في إعدادات الألعاب وقاعات الاجتماعات.

تعد فتحات التبريد موزعة بشكل استراتيجي، ورغم قوته الهائلة، يبقى الجهاز باردًا وهادئًا نسبيًا تحت الضغط، وهو مناسب تمامًا.

ويأتي الجهاز بمقاس 16 بوصة، بوزن 2.65 كجم وسمك يصل إلى 3.08 سم.

ميزات جهاز أسوس ROG Strix G16 (2025)

تتميز اللوحة السفلية بتصميمها، ويأتي الجهاز بالعديد من المنافذ فهو يأتي بمنفذي Thunderbolt 5، و3 منافذ USB 3.2 من الجيل الثاني من النوع A، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذ شبكة LAN بسرعة 2.5 جيجاهرتز، ومقبس صوت مدمج 3.5 مم.

يدعم الجهاز شاشات متعددة بسهولة، ويوفر إعدادات نقل بيانات سريعة.

لمزيد من الراحة والأمان، يأتي الجهاز مزودًا بكاميرا IR بدقة 1080 بكسل تدعم Windows Hello، إلا أنها قد تبدو مشوشة في الإضاءة الخافتة، لذا فإن ضمان إضاءة كافية للغرفة سيمنع حدوث أي مشاكل أثناء اجتماعات الفيديو.