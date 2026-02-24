قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنقاذ ساق طفل باسوس.. تفاصيل معجزة طبية نفذها أطباء معهد ناصر
من الهند إلى قوش.. نتنياهو يكشف ملامح المحور الجديد وأهدافه في إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية
تتواصل الاستعدادات .. نشر سرب مقاتلات أمريكية من طراز إف-22 في إسرائيل
جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا
هتشتريها بكام بكرة ؟.. أسعار الدواجن في الأسواق
للفقراء والمساكين.. الإفتاء: يجوز إخراج فدية الصيام على محتويات شنطة رمضان
ماس كهربائي من جهاز تكييف.. تفاصيل حريق في الدور الرابع بماسبيرو
باع فريسكا وعمل في قهوة .. أرملة وائل الإبراشي تكشف كفاحه بعد وفاة والده
الرئيس الإيراني : نحن ندعم السلام والاستقرار
ماجد المصري في فخ رامز ليفل الوحش| سخرية ورعب وعلقة ساخنة على الهواء
«الزراعة» توقف موظفة بالغربية عن العمل وتحيلها للنيابة بتهمة التعدي على زميلها
في الليلة السابعة من رمضان.. الجامع الأزهر يمتلئ بالمصلين في صلاة العشاء والتراويح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأهلي يستأنف تدريباته اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة زد

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن استئناف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة زد.

 

الأهلي

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الأهلي يستأنف تدريباته اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة زد.. والفريق راحة غدًا".

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن جدول ترتيب الدوري المصري ، وذلك بالتزامن مع استكمال منافسات الجولة 19 من المسابقة المحلية.

وكتب شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك :"الأهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة".

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 36 نقطة

2- سيراميكا كليوباترا 35 نقطة

3- الزمالك 34 نقطة

4- بيراميدز 34 نقطة

5- وادي دجلة 27 نقطة

6- المصري البورسعيدي 26 نقطة

7- زد 25 نقطة

8- سموحة 25 نقطة

9- البنك الاهلي 22 نقطة

10- موردن سبورت 22 نقطة

11- إنبي 21 نقطة

12- الجونة 21 نقطة

13- بتروجيت 21 نقطة

14- غزل المحلة 18 نقطة

15- المقاولون العرب 18 نقطة

16- الاتحاد السكندري 17 نقطة

17- فاركو 14 نقطة

18- حرس الحدود 14 نقطة

19- طلائع الجيش 13 نقطة

20- كهرباء الإسماعيلية 13 نقطة

21- الإسماعيلي 10 نقاط

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمنافسه“زد إف سي”، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تقام مباراة الزمالك وزد اليوم الثلاثاء ،في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة “أون سبورت 1”، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

تاريخ مواجهات الزمالك وزد

لعب الزمالك ضد زد 7 مباريات فقط عبر مشوار الفريقين في الدوري والكأس.

حقق الزمالك الفوز في مباراتين وخسر مثلهم وتعادلا في 3 مباريات لتصبح مباراة اليوم فك اشتباك بينهم على مستوى الأرقام التاريخية.

وسجل الزمالك 6 أهداف واستقبل مثلهم من زد. 

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

