تشكيل بيراميدز في مواجهة غزل المحلة بالدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة غزل المحلة في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على غزل المحلة في التاسعة والنصف من مساء اليوم على استاد المحلة في إطار الجولة 19 من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: حامد حمدان - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - ناصر ماهر - مصطفى زيكو

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - أسامة جلال - محمد حمدي إبراهيم - محمود زلاكة - أحمد عاطف قطة - عودة فاخوري - إيفرتون داسيلفا - يوسف أوباما - فيستون ماييلي