رفضت الزواج من المتهم| آخر لحظات في حياة ضحية الخصوص على لسان والدتها وجيرانها
استقرار أسعار الفضة محليا اليوم.. والأونصة العالمية ترتفع 3.5%
مدبولي: توجيهات رئاسية بالاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق وتوافر السلع
فريق التفاوض الإيراني يغادر إلى جنيف لعقد جولة محادثات جديدة مع أمريكا
جامعة الدول العربية تبحث تطورات القضية الفلسطينية وتعزيز التنسيق مع الكويت
إسرائيل كيان لإبادة الحقيقة.. 86 صحفيا قتلوا بنيران الاحتلال في 2025
مي عمر تنعى والدها بكلمات مؤثرة وتكشف موعد ومكان الجنازة
لقاء عربي - أوروبي بالقاهرة لبحث ملفات نزع السلاح وعدم الانتشار
هدم منازل في جنين.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة
ضبط سيدة تركت سيارتها لتضرب سائق توك توك بآلة حادة في المنوفية
بعد أستراليا.. ألمانيا تدعو مواطنيها في الشرق الأوسط بضرورة توخي الحذر
محافظات

«بسمة أمل» ترسم الفرحة على وجوه أطفال الأورام في شفاء الأورمان بالأقصر

شمس يونس

في لفتة إنسانية مميزة، نظم جروب بسمة أمل زيارة لدعم الأطفال مرضى الأورام، حيث قام أعضاء الجروب بجولة داخل أقسام علاج الأطفال، وحرصوا على تقديم الهدايا والرسائل التحفيزية لإدخال البهجة والسرور على قلوب الصغار وذويهم، في أجواء سادها التفاؤل والدعم النفسي للأطفال وأسرهم.

من جانبه، أكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن المؤسسة ترحب بكافة المبادرات المجتمعية التي تستهدف دعم أطفال مرضى الأورام، مشددًا على أن الدعم النفسي يمثل عنصرًا أساسيًا في رحلة العلاج إلى جانب الرعاية الطبية المتكاملة.

وأوضح أن مثل هذه الزيارات تسهم في رفع الروح المعنوية للأطفال، وتمنحهم طاقة إيجابية تعزز قدرتهم على مواصلة رحلة العلاج، مؤكدًا أن تكاتف المجتمع المدني مع المؤسسات الطبية يعكس روح المسؤولية المجتمعية ويُسهم في استدامة تقديم الخدمات العلاجية بالمجان وفق أعلى المعايير.

وتعد مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر من أكبر الصروح الطبية المتخصصة في علاج الأورام بصعيد مصر، حيث تقدم خدماتها العلاجية بالمجان بالكامل للمرضى، وتضم أقسامًا متكاملة تشمل علاج أورام الأطفال، العلاج الكيماوي، العلاج الإشعاعي، الجراحات المتخصصة، إضافة إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، وذلك وفق أحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة.

وتواصل المؤسسة جهودها في استقبال آلاف المرضى سنويًا من مختلف محافظات الجمهورية، في إطار رسالتها الإنسانية الهادفة إلى تخفيف العبء عن كاهل المرضى وأسرهم، من خلال توفير خدمة علاجية متكاملة تجمع بين الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز ثقافة العمل التطوعي وترسيخ قيم التكافل والتضامن مع الأطفال المرضى، بما يدعم جهود المؤسسة في توفير بيئة علاجية متكاملة تعزز الأمل في الشفاء.

الاقصر اخبار الاقصر شفاء الارومان

