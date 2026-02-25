قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رفضت الزواج من المتهم| آخر لحظات في حياة ضحية الخصوص على لسان والدتها وجيرانها
استقرار أسعار الفضة محليا اليوم.. والأونصة العالمية ترتفع 3.5%
مدبولي: توجيهات رئاسية بالاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق وتوافر السلع
فريق التفاوض الإيراني يغادر إلى جنيف لعقد جولة محادثات جديدة مع أمريكا
جامعة الدول العربية تبحث تطورات القضية الفلسطينية وتعزيز التنسيق مع الكويت
إسرائيل كيان لإبادة الحقيقة.. 86 صحفيا قتلوا بنيران الاحتلال في 2025
مي عمر تنعى والدها بكلمات مؤثرة وتكشف موعد ومكان الجنازة
لقاء عربي - أوروبي بالقاهرة لبحث ملفات نزع السلاح وعدم الانتشار
هدم منازل في جنين.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة
ضبط سيدة تركت سيارتها لتضرب سائق توك توك بآلة حادة في المنوفية
بعد أستراليا.. ألمانيا تدعو مواطنيها في الشرق الأوسط بضرورة توخي الحذر
رئيس جامعة بني سويف يستقبل المحافظ للمشاركة في اجتماع مجلس الجامعة

استقبل الدكتور طارق على، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اللواء  عبد الله عبد العزيز عبد الرحمن المحافظ الجديد، وذلك للمشاركة في اجتماع مجلس الجامعة رقم 255  بحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمادة محمد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.


وخلال المجلس أعرب رئيس الجامعة، عن استعداد الجامعة للتعاون الكامل مع المحافظة في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون و تحقيق المزيد من التنمية في مختلف المجالات من أجل المواطن السويفي.


ومن جانبه أكد المحافظ أهمية التعاون بين الجامعة والمحافظة في خدمة قضايا المجتمع من خلال رؤية وخطة عمل مشتركة للمساهمة في تنمية المحافظة، معرباً عن اعتزازه بالدور الكبير للجامعة وأهمية الاستعانة بأبحاثها وكوادرها الأكاديمية في كافة المجالات، باعتبارها شريك محوري في النهوض بالمجتمع المحلى.


ووافق المجلس على خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة الخاصة بعقد سلسلة من الندوات، وورش العمل خلال شهر فبراير المقبل، مؤكدا أهمية الندوات وورش العمل الدورية في تعزيز التفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والخبراء من خارج الجامعة، فهي تتيح فرصًا مهمة لتبادل المعرفة، ومواكبة المستجدات العلمية والتقنية في مختلف التخصصات، كما تسهم في صقل مهارات التفكير النقدي والبحثي لدى الطلاب، وتوسيع آفاقهم المهنية، بالإضافة أنها تعمل على تشجيع روح الابتكار والعمل الجماعي، مما يعزز من جاهزية الخريجين لسوق العمل ويُسهم في بناء مجتمع جامعي نابض بالحيوية والمعرفة.

كما قام الدكتور طارق على بإهداء درع الجامعة إلى اللواء عبد الله عبد العزيز وذلك تقديراً لدور المحافظة في دعم مسيرة الجامعة وتعزيز التعاون المشترك بين الجامعة والمحافظة ، والشراكة المثمرة التي تسهم في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

حسبنا الله ونعم الوكيل .. كريم الدبيس يُعلّق على أحداث مباراة سيراميكا والإسماعيلي

جراحة دقيقة .. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بعدوى بكتيرية في أنسجة بشرة الوجه

طرق توفير الميزانية في رمضان.. نصائح عملية تساعدك على إدارة مصروف البيت

الإفطار

كيف نشجع الأطفال على الصيام دون ضغط؟.. أساليب تربوية تحببهم في العبادة

صيام الاطفال

مشاكل خطيرة في سيارات لكزس تتسبب في سحب الآلاف منها

لكزس

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

