رئيس جامعة بني سويف يستقبل المحافظ للمشاركة في اجتماع مجلس الجامعة

استقبل الدكتور طارق على، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اللواء عبد الله عبد العزيز عبد الرحمن المحافظ الجديد، وذلك للمشاركة في اجتماع مجلس الجامعة رقم 255 بحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمادة محمد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.



وخلال المجلس أعرب رئيس الجامعة، عن استعداد الجامعة للتعاون الكامل مع المحافظة في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون و تحقيق المزيد من التنمية في مختلف المجالات من أجل المواطن السويفي.



ومن جانبه أكد المحافظ أهمية التعاون بين الجامعة والمحافظة في خدمة قضايا المجتمع من خلال رؤية وخطة عمل مشتركة للمساهمة في تنمية المحافظة، معرباً عن اعتزازه بالدور الكبير للجامعة وأهمية الاستعانة بأبحاثها وكوادرها الأكاديمية في كافة المجالات، باعتبارها شريك محوري في النهوض بالمجتمع المحلى.



ووافق المجلس على خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة الخاصة بعقد سلسلة من الندوات، وورش العمل خلال شهر فبراير المقبل، مؤكدا أهمية الندوات وورش العمل الدورية في تعزيز التفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والخبراء من خارج الجامعة، فهي تتيح فرصًا مهمة لتبادل المعرفة، ومواكبة المستجدات العلمية والتقنية في مختلف التخصصات، كما تسهم في صقل مهارات التفكير النقدي والبحثي لدى الطلاب، وتوسيع آفاقهم المهنية، بالإضافة أنها تعمل على تشجيع روح الابتكار والعمل الجماعي، مما يعزز من جاهزية الخريجين لسوق العمل ويُسهم في بناء مجتمع جامعي نابض بالحيوية والمعرفة.

كما قام الدكتور طارق على بإهداء درع الجامعة إلى اللواء عبد الله عبد العزيز وذلك تقديراً لدور المحافظة في دعم مسيرة الجامعة وتعزيز التعاون المشترك بين الجامعة والمحافظة ، والشراكة المثمرة التي تسهم في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



