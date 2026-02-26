طارق مرزوق يقود حملة حاسمة لمصادرة سماعات التكاتك في بلقاس

قاد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بمدينة بلقاس، حملة ميدانية استهدفت التكاتك، لمصادرة أطقم الصوت والسماعات التي تُصدر أصواتًا مرتفعة وتتسبب في تلوث سمعي وضوضاء وإزعاج للمواطنين.

ووجّه المحافظ بمصادرة أي أطقم صوت أو سماعات يتم ضبطها داخل أي توكتك فورًا، مؤكدًا أن حق المواطنين في الهدوء وعدم الإزعاج حق أصيل لا يجوز التعدي عليه، وأن المحافظة لن تسمح بانتشار مظاهر الضوضاء في الشوارع.

كما وجّه مرزوق رئيس مركز ومدينة بلقاس بضرورة تكثيف الحملات على التكاتك بصورة مستمرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بهدف القضاء على التلوث السمعي نهائيًا وفرض الانضباط داخل المدينة.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة لضبط الشارع وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددًا على أن أي مخالفة تمس راحة المواطنين سيتم التعامل معها بحسم.