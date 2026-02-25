الزمالك في الصدارة .. ترتيب الدوري المصري

واصل الزمالك تألقه في بطولة الدوري المصري الممتاز بعدما حقق فوزًا مهمًا على زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي أمس، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من المسابقة.

ونجح بيراميدز فى الفوز على غزل المحلة بثلاثية في المباراة التي أقيمت على ستاد غزل المحلة أمس ،ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من المسابقة.

وحقق الأهلي فوزاً صعباً على سموحة أول أمس بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من المسابقة.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة 19:

1- الزمالك 37 نقطة.

2- بيراميدز 37 نقطة.

3- الأهلي 36 نقطة.

4- سيراميكا كليوباترا 36 نقطة.

5- وادي دجلة 27 نقطة.

6- المصري 26 نقطة.

7- زد 25 نقطة.

8- سموحة 25 نقطة.

9- البنك الأهلي 22 نقطة.

10- مودرن سبورت 22 نقطة.

11- إنبي 21 نقطة.

12- الجونة 21 نقطة.

13- بتروجيت 21 نقطة.

14- غزل المحلة 18 نقطة.

15- المقاولون العرب 18 نقطة.

16- الإتحاد السكندري 17 نقطة.

17- حرس الحدود 17 نقطة.

18- فاركو 14 نقطة.

19- طلائع الجيش 13 نقطة.

20- كهرباء الإسماعيلية 13 نقطة.

21- الإسماعيلي 11 نقطة.



