من كوكبآخر.. مدرب ريال أوفييدو يتغنى بموهبة لامين يامال

أشاد جييرمو ألمادا، المدير الفني لفريق ريال أوفييدو الإسباني بجودة اللاعب لامين يامال مأكدًا إنه لاعبًا من عالم آخر بفضل لمساته الحاسمة.

وسجل لامين هدفا في فوز برشلونة 3-0 على ريال أوفييدو، في المباراة التي جمعتها في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، ليستعيد برشلونة صدارة الليجا مرة أخرى.

وقال ألمادا متغنيًا بأداء لامين يامال وهدفه: "إنه لاعب من عالم آخر بسبب القرارات التي يتخذها في اللحظات الحاسمة، إنه شخصية حاسمة في لحظات الحسم على الرغم من صغر سنه".

وأضاف: "جودة اللاعبين الذين واجهناهم تعني أنهم لن يتجاهلوا أي خطأ لنا، لسوء الحظ، انتهى بنا الأمر إلى خسارة المباراة، أشعر ببعض الحزن، لأننا كنا نلعب مباراة جيدة، لكن الأخطاء كلفتنا الكثير في أوقات لم نكن نستطيع تحمل ارتكابها، ، ارتكبنا أخطاء فردية في مناطق خطرة، وهو ما استغله لاعبي برشلونة".

ويعتلي برشلونة صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 52 نقطة متفوقًا بنقطة عن ريال مدريد الوصيف، فيما يتذيل أوفييدو ترتيب الجدول بـ13 نقطة.