أصل الحكاية

لم يتمالك نفسه.. لماذا بكى نجم ليفربول بعد إحرازه هدفا في نيوكاسل؟

كوناتي مدافع ليفربول
كوناتي مدافع ليفربول
أحمد أيمن

شهدت مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، أكثر لحظة مؤثرة خلال الموسم الحالي من الدوري الانجليزي، والتي كان بطلها الريدز الفرنسي إبراهيما كوناتي.. فماذا حدث؟

جدير بالذكر أن كوناتي قد سجل حضورا مميزا خلال مباراة فريقه، حيث أحرز الهدف الرابع والأخير لليفربول في مرمى نيوكاسل في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل 

عاد ليفربول إلى طريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة نيوكاسل يونايتد بفوز عريض بنتيجة 4-1.

رغم أن نيوكاسل افتتح التسجيل في البداية عن طريق أنتوني جوردون بالدقيقة الـ36، إلا أن ليفربول سرعان ما عاد للمباراة بهدفين في دقيقتين سجلها هوجو إيكيتيكي، ليقلب الطاولة على نيوكاسل بالدقيقتين 41 و43 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة الـ76، أحرز فلوريان فيرتز الهدف الثالث لليفربول من صناعة النجم المصري محمد صلاح، وقبل النهاية بثوانٍ سجل المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي الهدف الرابع لصالح ليفربول.

بهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 39 نقطة ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بانتظار نتائج الفرق المتبقية.

وفي المقابل، تجمد رصيد نيوكاسل عند 33 نقطة في المرتبة العاشرة.

ما سبب بكاء كوناتي؟

أشاد المدير الفني لفريق ليفربول، الهولندي أرني سلوت، بالتزام مدافع الفريق الفرنسي إبراهيما كوناتي بعد ظهوره المؤثر في مباراة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك رغم الظروف الشخصية الصعبة التي يمر بها اللاعب. 

كان كوناتي قد تلقى خبر وفاة والده خلال فترة الإجازة، لكنه اختار العودة مبكرًا للمساعدة في صفوف ليفربول، خاصة في ظل أزمة الإصابات التي ضربت خط دفاع الفريق وأبعدت أربعة من المدافعين الأساسيين. 

هذا القرار يعكس بحسب سلوت “روحًا عالية والتزامًا كاملًا تجاه النادي”، وهو ما ظهر جليًا في أدائه داخل الملعب. 

غياب كوناتي عن آخر ثلاث مباريات كان مقرّرًا في الأصل حتى انتهاء إجازته، لكنه قرر اختصار هذا الغياب بعد أن علم بمدى حاجة الفريق إليه. 

“هو كان ينوي الانتظار حتى نهاية الأسبوع، ما كان سيجعله يغيب عن مواجهة نيوكاسل”، أوضح سلوت، مضيفًا أن اللاعب اتصل به وأبلغه رغبته في التواجد مع زملائه في تلك المباراة الهامة. 

عاد كوناتي للتدريب مع الفريق يوم الأربعاء قبل المباراة، وخاض حصتين تدريبيتين فقط، لكنه لم يكتفِ بذلك، بل قدم أداءً قويًا داخل أرض الملعب وسجل هدفًا مهمًا ساهم في فوز ليفربول. 

قال سلوت إن الأداء الذي قدمه المدافع الفرنسي “كان ممتازًا”، وأشاد بتفاعل الجماهير ولاعبي الفريق معه، خاصة عندما احتفل بهدفه وسط مشاعر مختلطة من الحزن والعزيمة. 

من جانبه، تحدث كوناتي لشبكة “تي إن تي سبورت” قائلاً إن الكلمات لا تكفي لوصف ما يشعر به بعد تلك اللحظة، خاصة بعد الفترة العصيبة التي عاشها هو وعائلته مؤخرًا. 

وأضاف أن قرار العودة كان صعبًا لكنه شعر بأنه الشيء الصحيح الذي عليه فعله لمساعدة فريقه في وقت حرج. 

كوناتي إبراهيما كوناتي ليفربول مباراة ليفربول ونيوكاسل سبب بكاء كوناتي

