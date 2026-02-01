قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رضوى الشربيني: بصلي ويحضر لبرنامجي في رمضان| خاص
ركود أم ارتفاع.. ماذا ينتظر السوق العقاري الفترة المقبلة؟| برلماني يجيب
شيخ الأزهر يعلن قرارات هيئة كبار العلماء بشأن حقوق المرأة ويحذر من العنف ضدها
ملك قورة: ابنة أختي مريم تحمل اسمي ولا تفكر في العودة للتمثيل
عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية
رئيس المجالس الطبية لـ «صدي البلد»: وداعاً لتأخر قرارات نفقة الدولة والخطابات الإدارية
لاتهامه بهتك عرض 4 تلاميذ .. الإعدام شنقًا لجنايني مدرسة دولية بالإسكندرية
استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل 2026.. رابط رسمي
شيخ الأزهر يدعو لتيسير الزواج وعودته إلى صورته البسيطة وفقا لفلسفة الإسلام
تباين مؤشرات البورصة في ختام الأحد.. صعود الأسهم الصغيرة وتراجع الثلاثيني
أول تعليق من حمزة عبدالكريم بعد انضمامه لبرشلونة
مفاوضات جادة بين الهلال والاتحاد لضم بنزيمة قبل إغلاق الميركاتو الشتوي
رياضة

مدرب ليفربول يشيد بتفاني كوناتي بعد هدفه المؤثر ضد نيوكاسل

إسراء أشرف

أشاد الهولندي أرني سلوت، مدرب ليفربول، بالفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع الفريق، بعد مساهمته الكبيرة في فوز "الريدز" على نيوكاسل 4-1 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرًا إلى مثابرته وتفانيه رغم الظروف الشخصية الصعبة.

وكان كوناتي قد فقد والده الأسبوع الماضي، ما جعل عودته للمشاركة في المباريات غير متوقعة.

ومع ذلك، قرر اللاعب قطع إجازته والمساعدة في الدفاع عن فريقه، حيث انضم إلى التدريبات يوم الأربعاء قبل مواجهة نيوكاسل ولعب مباراتين تدريبيتين فقط قبل اللقاء.

وقال سلوت: "كوناتي مر بأسبوعين صعبين جدًا، وربما لا يزال يمر بوقت عصيب. لكنه عندما رأى صعوباتنا الدفاعية، تواصل معي وأكد رغبته في العودة لمساعدة الفريق. لم يسجل هدفًا فحسب، بل قدم أداءً رائعًا وأثار إعجاب الجميع، زملاؤه والجماهير على حد سواء".

وأضاف المدرب الهولندي: "كان الهدف لحظة مؤثرة للغاية، وأظهر مرة أخرى روح الفريق التي تجمعنا في أصعب الأوقات".

ووسط دموعه، تلقى كوناتي دعمًا كبيرًا من زملائه والجماهير بعد الهدف على ملعب أنفيلد، ليؤكد أن الانتماء والتفاني يتجاوزان كل الظروف الشخصية.

أرني سلوت سلوت إبراهيما كوناتي كوناتي ليفربول

