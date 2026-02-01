مدرب ليفربول يشيد بتفاني كوناتي بعد هدفه المؤثر ضد نيوكاسل

أشاد الهولندي أرني سلوت، مدرب ليفربول، بالفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع الفريق، بعد مساهمته الكبيرة في فوز "الريدز" على نيوكاسل 4-1 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرًا إلى مثابرته وتفانيه رغم الظروف الشخصية الصعبة.

وكان كوناتي قد فقد والده الأسبوع الماضي، ما جعل عودته للمشاركة في المباريات غير متوقعة.

ومع ذلك، قرر اللاعب قطع إجازته والمساعدة في الدفاع عن فريقه، حيث انضم إلى التدريبات يوم الأربعاء قبل مواجهة نيوكاسل ولعب مباراتين تدريبيتين فقط قبل اللقاء.

وقال سلوت: "كوناتي مر بأسبوعين صعبين جدًا، وربما لا يزال يمر بوقت عصيب. لكنه عندما رأى صعوباتنا الدفاعية، تواصل معي وأكد رغبته في العودة لمساعدة الفريق. لم يسجل هدفًا فحسب، بل قدم أداءً رائعًا وأثار إعجاب الجميع، زملاؤه والجماهير على حد سواء".

وأضاف المدرب الهولندي: "كان الهدف لحظة مؤثرة للغاية، وأظهر مرة أخرى روح الفريق التي تجمعنا في أصعب الأوقات".

ووسط دموعه، تلقى كوناتي دعمًا كبيرًا من زملائه والجماهير بعد الهدف على ملعب أنفيلد، ليؤكد أن الانتماء والتفاني يتجاوزان كل الظروف الشخصية.