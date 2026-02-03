قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لأول مرة منذ 5 سنوات.. القطاع الخاص يخفض أسعار منتجاته في يناير الماضي
الاستثمار: نستهاف نموا اقتصاديا بين 6 و7% وخفض مدة التراخيص لأقل من 90 يومًا
لوروا يكشف كواليس إنقاذ نهائي أمم إفريقيا 2025 من فضيحة عالمية.. ونصيحة حاسمة من ماني أعادت السنغال للملعب
الرئاسة الفلسطينية: ادعاءات الاحتلال بشأن قطاع غزة باطلة ولا أساس لها من الصحة
بتخفيضات 30%.. أماكن معارض أهلاً رمضان 2026 بالمحافظات
تحويل الفنان محمود حجازي للاستعلامات الفنية بالعباسية لاستكمال التحقيقات
حجز لـ الحكم.. تأجيل جلسة محاكمة قاتل زميله بالمنشار في الإسماعيلية لـ 24 فبراير الجاري
النقض ترفض الطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بالمنيا
وزيرا خارجية مصر والسودان يكرمان أطباء القافلة الطبية لدعم القطاع الصحي السوداني
ميمي جمال تكشف لـ«صدى البلد» طقوسها في شهر رمضان.. فيديو
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نحو مصر خالية من السعار.. ضبط وتعقيم 29 كلبًا ضالًا بالغردقة
اقتصاد

وزير التموين يتابع خطط تطوير صناعة السكر لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي

وزير التموين
وزير التموين
محمد صبيح

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاجتماع الموسع الذي عقده بديوان عام الوزارة مع رؤساء وممثلي شركات السكر التابعة للوزارة وشركات القطاع الخاص، يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بملف الأمن الغذائي، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها سلعة السكر.

متابعة الموقف الحالي لصناعة السكر

وأوضح الوزير أن الاجتماع استهدف متابعة الموقف الحالي لصناعة السكر، وبحث خطط التطوير ورفع كفاءة الإنتاج، وتحسين منظومتي الزراعة والتصنيع، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، وضمان استدامة توفير السكر للسوق المحلي بجودة مناسبة وأسعار مستقرة.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير صناعة السكر باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الشركات التابعة للدولة وشركات القطاع الخاص، والتوسع في الزراعات التعاقدية، وتحسين نظم الإدارة والتشغيل، بما يدعم زيادة الإنتاج وتحقيق الاستدامة.

كما استمع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الاجتماع، إلى مطالب ومقترحات شركات السكر من القطاع الخاص، وما عرضته من تحديات تواجه الصناعة وسبل التعامل معها، وذلك في ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بضرورة دعم الصناعة الوطنية، وإزالة أية معوقات تعرقل زيادة الإنتاج، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بما يسهم في تحقيق الاستدامة وتلبية احتياجات السوق المحلي.

وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بخطط التطوير المستهدفة، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات الزراعة والتصنيع، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ويسهم في تحقيق أهداف الدولة نحو الاكتفاء الذاتي.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، والأستاذ مصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، إلى جانب مسئولي الجهات المعنية.

كما حضر من الشركة القابضة للصناعات الغذائية اللواء محمد المحروقي العضو المنتدب المتفرغ لشئون الصناعات الغذائية، ومن شركة السكر والصناعات التكاملية الكيميائي صلاح فتحي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي.

وشارك في الاجتماع ممثلو شركات السكر من القطاع الخاص، حيث حضر من شركة القناة للسكر الدكتور كامل عبد الله العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، والمهندس أحمد الغيطاني رئيس قطاع الاستراتيجيات والزراعات التعاقدية، وبلال علوان مدير التخطيط بالقطاع المالي، ومن شركة النيل للسكر المهندس عماد فريد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، ورفيق جوزيف الرئيس المالي التنفيذي، والمهندس عبد الناصر رئيس قطاع تعاقدات الزراعة الآلية، ومن شركة الشرقية للسكر الدكتور شهاب مزربان رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أحمد فؤاد المدير المالي والمشرف على قطاع الزراعة، إلى جانب الدكتور محمود فودة مدير عام قطاع السكر بشركة صافولا.

واختتم الدكتور شريف فاروق الاجتماع بالتأكيد على أن تطوير صناعة السكر يمثل أولوية للدولة خلال المرحلة الحالية، مشددًا على أن الوزارة لن تدخر جهدًا في دعم هذا القطاع الحيوي، ومتابعة تنفيذ خطط التطوير المستهدفة، بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي المستدام للمواطنين.

