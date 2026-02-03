قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الفيفا يؤيد رفع الحظر عن روسيا.. ووزيران أوكرانيان يهاجمانه بشدة
مقاومة الجدار الفلسطينية: الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1872 اعتداءً خلال يناير
بعد قرار حجب «روبلكس».. أمهات مصر: نطالب بمراجعة شاملة للألعاب الإلكترونية
العراق يؤكد ضرورة صون حقوق السوريين ومشاركة جميع المكونات في مؤسسات الدولة
البرلمان يتلقى إخطارا من الشيوخ بالموافقة على 3 مشروعات بقوانين
قبل رمضان بأسبوعين.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن التخفيضات على السلع
حسام زكي: التصعيد ضد إيران يضر بالجميع والمنطقة على حافة الخطر
ضربة قاسية جديدة ضد تنظيم الإخوان في تونس
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية
إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي لتهدئة التوتر مع واشنطن
الشربيني لمسئولي الإسكان: الاعتماد على المنتج المحلي لتنفيذ المشروعات
تحول مفاجئ.. عائلة كلينتون توافق على الشهادة أمام مجلس النواب في قضية إبستين
محافظات

محافظ أسيوط: تحرير 2306 محاضر تموينية متنوعة خلال حملات على المخابز والأسواق

إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط وتحرير 2306 محاضر تموينية متنوعة، خلال حملات رقابية مكثفة استهدفت المخابز والأسواق بمختلف المراكز والأحياء على مدار شهر يناير.

 وذلك بالتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية، في إطار جهود المحافظة لحماية حقوق المواطنين وضبط الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة، شنت حملات موسعة بالتنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز والأحياء، وبالتعاون مع مباحث التموين، لضمان توافر السلع الغذائية والمنتجات المختلفة طبقًا للمعايير والمواصفات المقررة، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب.

وأشار المحافظ إلى أنه في مجال السلع الغذائية والأسواق، أسفرت الحملات عن ضبط 527 كيلو جرامًا من اللحوم والفراخ والكبدة واللحوم المفرومة والأسماك، ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وعجينة حواوشي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط 14 ألفًا و500 لتر سولار تم تجميعها بالمخالفة للقانون داخل عدد من محطات الوقود دون وجه حق.

كما تم ضبط 3 صيدليات ومخزن أدوية تعمل بدون ترخيص بمراكز البداري وأبو تيج والقوصية، والتحفظ على الأدوية الموجودة بداخلها، وضبط 699 كيلو زبدة بدون فواتير، ومصنع مواد غذائية يحتوي على عصائر وعسل منتهية الصلاحية، ومصنع مشروبات سكرية بدون ترخيص، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وأضاف المحافظ أن الحملات أسفرت أيضًا عن ضبط 690 كيلو سكر، و250 كيلو دقيق فاخر، و90 كيلو أرز، و5 كراتين سناكس بدون فواتير، وضبط مخزن بداخله 3648 قطعة حلوى و15 كرتونة شيكولاتة بدون مستندات، وزبادي بدون بيانات، وزيوت طعام مجهولة المصدر، و160 كيلو سمن صناعي بدون فواتير، و400 كيلو لبن فاسد، و74 جركن مخللات بدون فواتير.

كما تم ضبط 380 عبوة مبيدات زراعية غير مسجلة ومحظور تداولها، وأدوية بيطرية بدون فواتير، و22 كرتونة منظفات بدون مستندات، إلى جانب ضبط تاجر تمويني لتصرفه في 1169 كيلو سكر، و1391 زجاجة زيت، و205 أكياس مكرونة، وضبط 61 جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

وفيما يخص مخالفات الوقود والأنشطة التموينية، أوضح المحافظ أنه تم تحرير 67 محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، ومحضر لمستودع بوتاجاز لتصرفه في 50 أسطوانة من الرصيد الاستراتيجي، و10 محاضر غلق مستودعات بوتاجاز، و24 محضر عدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، و4 محاضر لعدم انتظام القيد بسجل 21 بترول، و15 محضر عدم استلام حصة البوتاجاز، فضلًا عن محاضر لاستخدام أسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم في غير الغرض المخصص لها.

وأضاف اللواء دكتور هشام أبو النصر أنه تم تحرير 34 محضر غلق لتجار تموينيين، و21 محضر عدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و11 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، و156 محضر عدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم، و16 محضر عدم حمل شهادات صحية.

وفي مجال المخابز البلدية، أكد المحافظ أنه تم تحرير 1848 محضرًا متنوعًا، شملت مخالفات نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات، والتوقف الجزئي عن الإنتاج، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط استمرار الحملات التموينية بشكل يومي ومفاجئ بكافة المراكز، وعدم التهاون مع المخالفين، مشيرًا إلى أن المحافظة خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، على أرقام (114) و(088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء، للتعامل الفوري مع أي شكاوى أو بلاغات.

