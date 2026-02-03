بتخفيضات تتجاوز 25%.. محافظ أسيوط يفتتح معرض منتجات المدارس الزراعية

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، معرض منتجات المدارس الزراعية، الذي أُقيم بمدرسة أسيوط الثانوية الزراعية (تأسيس عسكري) بحي غرب، ويستمر على مدار يومين.

ياتي ذلك في إطار مبادرة تفعيل الوحدات الإنتاجية بمدارس التعليم الفني بالمحافظة، بهدف توفير منتجات غذائية وزراعية متنوعة وعالية الجودة للمواطنين بأسعار مخفضة تتجاوز نسبة التخفيض فيها 25%.

يقام المعرض برعاية ودعم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظ الإقليم، وذلك ضمن جهود الدولة لربط التعليم الفني بسوق العمل وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المدارس.

وشهد الافتتاح حضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ، والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، والدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة، وممدوح جبر رئيس حي غرب أسيوط، وطارق الدسوقي مدير عام إدارة أسيوط التعليمية، وأحمد إبراهيم وكيل المديرية، وسيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية، ومديري الإدارات التعليمية، والمهندس نبيل رزق مدير التعليم الفني، ومحمد الشريف مدير مدرسة أسيوط الثانوية الزراعية.

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ أسيوط أقسام المعرض، التي شملت قسم اللحوم البلدية حيث يتم بيعها بـ290 جنيها للكيلو، وقسم الشتلات الزراعية ونباتات الزينة، إلى جانب أجنحة سبع مدارس زراعية على مستوى المحافظة، تضمنت منتجات غذائية متنوعة، ومنتجات الألبان ومشتقاتها، وعسل النحل ومستلزمات المناحل، والحلويات، والخضراوات، والمواد الغذائية المختلفة، وجميعها بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية بنسبة تصل إلى 25%، وتم إنتاجها بأيدي طلاب المدارس تحت إشراف المعلمين والمتخصصين في الصناعات الغذائية.

وأكد المحافظ دعمه الكامل لمدارس التعليم الفني بالمحافظة، مشدداً على أهمية تفعيل الوحدات الإنتاجية لزيادة الموارد الذاتية، وربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل، وصقل مهارات الطلاب وتأهيلهم مهنيًا.

كما أشار إلى التوسع في إقامة منافذ بيع ثابتة ومتحركة، إلى جانب المعارض المنتشرة بمختلف مراكز المحافظة، لتسويق المنتجات، مع تشجيع مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة ودعم تلك المبادرات.

من جانبه، أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالدعم الكبير الذي يقدمه وزير التربية والتعليم ومحافظ أسيوط لقطاع التعليم، لاسيما التعليم الفني، وتفعيل المبادرات التنموية والإنتاجية التي تستهدف تعظيم الاستفادة من إمكانات المدارس.

ولفت إلى مشاركة سبع مدارس زراعية بالمعرض، مع تقديم تخفيضات تتجاوز 25% على مختلف المنتجات.