محافظ أسيوط يشيد بتتويج لاعبات المشروع القومي للمواهب بـ4 ميداليات ذهبية في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال

أشاد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بالإنجاز الذي حققته لاعبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في رفع الأثقال، بحصولهن على عدد من الميداليات خلال مشاركتهن في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال (سيدات)، التي استضافتها مدينة رأس البر، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس تميز بنات المحافظة ويضاف إلى سلسلة النجاحات التي يحققها أبناء أسيوط في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، في ضوء اهتمام الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المواهب الرياضية، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط أن لاعبات المشروع القومي نجحن في حصد 6 ميداليات متنوعة، بواقع 4 ميداليات ذهبية وفضيتين، خلال منافسات بطولة الجمهورية للسيدات التي نظمها الاتحاد المصري لرفع الأثقال بالصالة المغطاة بمدينة رأس البر، تحت مرحلتي السن 15 و17 عامًا، خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير الجاري.

وأضاف اللواء دكتور هشام أبو النصر أن اللاعبة فاطمة عبد النبي حصدت ميداليتين ذهبيتين تحت مرحلتي 15 و17 عامًا، فيما فازت اللاعبة أميرة محمود حسين بميدالية ذهبية تحت 17 عامًا، واللاعبة بسملة شعبان محمد بميدالية ذهبية تحت 15 عامًا، بينما حصلت اللاعبة لوجين رجب محمد على الميدالية الفضية تحت 15 عامًا، واللاعبة فرحة مصطفى محمد على الميدالية الفضية تحت 15 عامًا.

وقدم محافظ أسيوط الشكر لمديرية الشباب والرياضة بأسيوط بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة، موجهًا التهنئة للاعبات المشروع القومي على هذا الإنجاز المشرف الذي يضاف إلى سجل إنجازات الرياضة بالمحافظة، وذلك تحت إشراف حسين أحمد مدير إدارة الرياضة، والكابتن محمد صلاح مدرب الفريق، والكابتن رحمة مناع مساعد المدرب، ومحمد علي مدير المشروع.

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أن وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتنظيم البطولات ودعم المشروعات القومية لاكتشاف ورعاية المواهب، بهدف إعداد أبطال قادرين على تمثيل مصر في المحافل الرياضية المختلفة وتحقيق المزيد من البطولات.